Google: Pixel 8 en 8 Pro krijgen ondersteuning voor lossless audio via USB

Google heeft bij monde van topman Dave Burke aangegeven dat de Pixel 8- en 8 Pro-smartphones ondersteuning krijgen voor lossless audio via een USB-verbinding. Het is nog niet duidelijk wanneer de functie daadwerkelijk aan beide toestellen zal worden toegevoegd.

Volgens Burke maakt de functie ‘bit perfect audio’ mogelijk op de Pixel-smartphones. De topman van Google zegt op Reddit dat audiosignalen dankzij de functie niet meer door een audiomixer zullen moeten worden verwerkt en dat onder andere de processing effects verleden tijd zullen zijn.

Google heeft ondersteuning voor lossless audio via USB aan Android 14 toegevoegd. Deze versie van het mobiele besturingssysteem kwam begin oktober uit. De functie zit dan wel in Android 14 ingebakken, toch wil dat niet zeggen dat de lossless audio via USB meteen ook in elke Android-app te gebruiken is. Volgens Burke moeten fabrikanten en appontwikkelaars de functie immers eerst implementeren.

Google heeft de Pixel 8 en Pixel 8 Pro begin oktober aangekondigd. De Amerikaanse techgigant geeft de telefoons zeven jaar updates, Feature Drops en OS-upgrades mee. De Pixel 8 en 8 Pro draaien op de eigen Tensor G3-soc, hebben enkele camera-upgrades gekregen en hebben ook een iets hogere prijs in vergelijking met de introductieprijs van de Pixel 7 van vorig jaar.