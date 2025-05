'Google test functie die Berichten-app blokkeert bij het delen van scherm'

Google test mogelijk een functie die voorkomt dat gebruikers de app Google Berichten kunnen gebruiken tijdens het delen van het scherm. Dit moet ervoor zorgen dat privégesprekken en beveiligingscodes die per sms ontvangen worden enkel door de gebruiker zelf zijn in te zien.

Android Police meldt dat sommige gebruikers een pop-up in beeld krijgen bij het openen van Google Berichten tijdens het delen van hun scherm. In de melding staat dat de inhoud om veiligheidsredenen is verborgen. De pop-up blijft naar verluidt in beeld tot het delen van het scherm wordt uitgeschakeld. Volgens een gebruiker wordt toegang tot de berichten in de app geblokkeerd tijdens het delen van het scherm, maar geldt dit niet voor notificaties van de Berichten-app die tijdens het schermdelen ontvangen worden.

Sommige bètagebruikers stellen dat ze de melding ook zien op het moment dat hun scherm niet wordt gedeeld. De oorzaak daarvan is niet duidelijk. Daarnaast is het niet zeker of en wanneer Google deze mogelijke experimentele functie ook daadwerkelijk uitrolt naar Google Berichten.