Google brengt Android 14 uit voor Pixel-smartphones

Google heeft Android 14 officieel uitgebracht. Deze versie van het mobiele besturingssysteem komt nu beschikbaar voor ondersteunde Pixel-telefoons. Upgrades voor telefoons van andere fabrikanten volgen later.

Google bevestigt de release van Android 14 in een blogpost. Het OS komt beschikbaar voor de Pixel 4a 5G en nieuwer. Pixel-gebruikers krijgen een notificatie wanneer ze de upgrade kunnen installeren. Telefoons van andere fabrikanten, waaronder Samsung, Nothing, OnePlus, OPPO en Xiaomi, krijgen later dit jaar een upgrade naar Android 14, zo bevestigt Google.

De komst van Android 14 werd eerder al aangekondigd. Het OS krijgt onder andere nieuwe opties om het lockscreen aan te passen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld kiezen uit verschillende klokken. Pixel 8- en Pixel 8 Pro-telefoons krijgen daarnaast de optie om een achtergrond te genereren met AI.

Android 14 krijgt daarnaast uitgebreidere ondersteuning voor passkeys; gebruikers kunnen daarmee bijvoorbeeld een vingerafdrukscanner gebruiken om in te loggen in apps van derden. Gebruikers krijgen ook een nieuwe Health Connect-functie, die gezondheids- en fitnessdata op het apparaat zelf opslaat, en dus niet in de cloud.

Het OS krijgt verder ondersteuning voor hdr-beelden van 10bit en verschillende nieuwe toegankelijkheidsfuncties. Daaronder valt onder meer een verbeterde optie om in te zoomen in apps en op het thuisscherm, beter leesbare tekst wanneer scaling wordt toegepast en betere ondersteuning voor gehoortoestellen.