Google test Android-optie om ringtone- en notificatievolume apart in te stellen

Google maakt het in een toekomstige versie van Android waarschijnlijk mogelijk om het volume van de ringtone en dat van overige notificaties afzonderlijk aan te passen. Daarmee kan een ringtone een lager of hoger volume krijgen dan meldingen van apps.

Volgens journalist Mishaal Rahman zien verschillende gebruikers van de Android 14 Developer Preview 2 die functie verschijnen. Ze kunnen in DP2, in de volume-instellingen verschillende volumes aanpassen per functie. In Android kan dat al jaren, maar nu worden specifiek ook de ringtone en notificaties uit elkaar gehaald.

In oude versies van Android konden gebruikers alleen het volume regelen van media of de wekker en die van alle binnenkomende meldingen. Daarbij waren ringtones gegroepeerd met andere notificaties. In de developerpreview komen er voor die feature twee verschillende opties, zodat de volumes apart van elkaar kunnen worden ingesteld.

Om die functie vragen gebruikers al jaren, maar Google begon pas in een preview van Android 13 met een experiment daarmee. Testers moesten die feature toen nog handmatig met een flag inschakelen. In Android 14 DP2 heeft Google dat zelf gedaan, dus zonder dat gebruikers erom vragen. Dat geldt voorlopig alleen nog op Pixel-toestellen; het is niet bekend of en wanneer de functie algemeen beschikbaar komt.