Google brengt eerste bèta uit van Android 14 voor Pixel 5 en nieuwer

Google heeft Beta 1 uitgebracht van Android 14. Deze bètaversie is bedoeld voor ontwikkelaars en early adopters, en is te installeren op Pixel 5-telefoons en nieuwer. De nieuwe Android-versie krijgt onder meer duidelijkere gesturenavigatie en een beter deelmenu.

De nieuwe terugpijl in Android 14

Android 14 krijgt een nieuwe terugpijl die duidelijker moet aangeven welke gesture de gebruiker kan doen en wat deze vingerbeweging doet. Die terugpijl heeft in Android 14 dezelfde kleur als de achtergrond of het thema van de smartphone. Een andere UI-verbetering heeft met het deelmenu te maken, dat gebruikers te zien krijgen als ze iets willen delen naar een externe app. Ontwikkelaars kunnen nu beter aangeven welke apps of acties hier moeten verschijnen. Voorheen was de sortering in dit deelscherm automatisch, al konden ontwikkelaars twee apps of acties uitkiezen die bovenaan kwamen. In Android 14 kunnen ontwikkelaars hier meer opties bij plaatsen.

Google spreekt verder over nieuwe morphing-effecten binnen de interface en het automatisch ondersteunen van verschillende talen binnen apps. Android-apps volgden lang de systeemtaal van de smartphone, waardoor een Android-smartphone die Engels als systeemtaal had, ook altijd Engelstalige apps had. Google probeert hier sinds een paar jaar vanaf te wijken en laat apps steeds vaker en makkelijker afwijken van de systeemtaal van de smartphone.

App-ontwikkelaars krijgen ook de mogelijkheid om bepaalde gebruikersinformatie af te schermen van toegankelijkheidsdiensten, om misbruik te voorkomen. Apps kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen dat toegankelijkheidsdiensten geen of moeilijker toegang krijgen tot wachtwoorden in platte tekst, of handelingen als het aanschaffen van producten of het overmaken van geld.

Het bedrijf zegt verder tablets en foldables beter te ondersteunen, en spreekt over verbeteringen op het gebied van privacy, security en performance. Met het uitbrengen van Beta 1 kunnen smartphonemakers en appontwikkelaars hun producten testen op Android 14 en veranderingen binnen dit besturingssysteem. Er volgen nog tot juni bètareleases, daarna komen Platform Stability-versies uit. Pas na juli komt de stabiele versie van Android 14 beschikbaar.