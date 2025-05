Gerucht: Google Pixel Tablet krijgt prijzen vanaf 600 euro

De Google Pixel Tablet zou in Europa rond de 600 of 650 euro gaan kosten, zo meldt een gerucht. Eerder werd al duidelijk dat de tablet mogelijk in juni uitkomt. De bijbehorende dock gaat rond de 120 euro kosten.

Er komen 128GB- en 256GB-varianten, zegt WinFuture-redacteur Roland Quandt. De Duitser heeft afgelopen jaren bewezen vaak over juiste informatie te beschikken over onaangekondigde releases. Met een prijs rond 600 euro zit de Pixel Tablet in het vaarwater van de iPad, waarvan de goedkoopste versie uitkwam voor 589 euro.

Een eerder gerucht meldde al dat Google zijn Pixel Tablet in juni zou willen uitbrengen. Ook heeft de tablet 8GB werkgeheugen aan boord en werkt hij op een Tensor G2-soc van Google zelf. Google toonde de Pixel Tablet vorig jaar in mei voor het eerst en zei in oktober dat er een Speaker Dock voor komt. De dock combineert een aparte modus voor smarthometoepassing met een speaker. De aankondiging van de release is vermoedelijk tijdens Google I/O. De ontwikkelaarsconferentie van Google vindt volgende maand plaats.