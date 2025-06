Google bevestigt nieuwe Pixel-telefoon op 10 mei te introduceren

Google bevestigt dat het op 10 mei een nieuwe smartphone zal uitbrengen. Waarschijnlijk gaat het om de Pixel 7a. Over het toestel gaan al maanden geruchten. Zo zou de telefoon een ontwerp krijgen dat lijkt op eerdere Pixel-toestellen en krijgt hij een 90Hz-scherm.

Het Twitter-account van Google India deelt een teaserafbeelding en zegt op 11 mei de recentste Google-telefoon te introduceren. Woensdagavond 10 mei Nederlandse tijd houdt Google zijn jaarlijkse I/O-evenement, waarop het vaak smartphones aankondigt. Dat vindt vanwege het tijdsverschil in India op 11 mei plaats, wat het verschil in datum verklaart.

De smartphone in de teaserafbeelding komt overeen met de Pixel 7a. Over de Pixel Fold of de Pixel Tablet, waar ook geruchten over gaan, wordt niet gesproken. De Pixel 7a krijgt volgens geruchten een 90Hz-scherm, 8GB werkgeheugen, een metalen camerabalk en drie camera's aan de achterzijde. Het zou om een 50-megapixelexemplaar, een 12-megapixelgroothoekcamera en een 64-megapixelzoomcamera gaan. Op verschenen foto's van de Pixel 7a zijn echter slechts twee camera's op de achterzijde te zien; het is niet duidelijk of de groothoekcamera of de zoomcamera ontbreekt.