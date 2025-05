Video toont Google Pixel 7a met 8GB werkgeheugen

Er is een video verschenen die de Google Pixel 7a zou tonen. De telefoon in de video is op afstand geblokkeerd en toont alleen de bootloader. Die laat zien dat het toestel 8GB werkgeheugen aan boord heeft.

De UFS-opslag heeft net als bij de Pixel 6a een capaciteit van 128GB, blijkt uit de video op Bilibili van een Vietnamese blogger. Het werkgeheugen heeft een capaciteit van 8GB en is van het Lpddr5-type. De Pixel 6a heeft 6GB Lpddr5-geheugen. Het is gebruikelijk dat de bootloader van Android-telefoons gegevens over de capaciteit en fabrikant van geheugen en opslag toont. Het geheugen is van Samsung en de opslag van Micron.

De blogger beweert dat Google de telefoon op afstand heeft vergrendeld. Hij zou de beelden hebben gekregen van een tipgever. De telefoon in de video komt overeen met de renders zoals OnLeaks die eind november heeft gepubliceerd. De telefoon was eerder wel in actie te zien.

Het toestel zou 152,4 x 72,9 x 9,0mm groot zijn, wat afgezien van de breedte slechts enkele tienden millimeters groter is dan de huidige Pixel 6a. Wel zou het toestel bijna een millimeter breder worden. Ook de plaatsing van de volume- en aanknop, luidsprekergaten, USB-C-poort en selfiecamera is exact dezelfde als bij de Pixel 6a, ervan uitgaande dat de renders accuraat zijn.

Google brengt zijn Pixel a-telefoons doorgaans in het voorjaar of in de zomer uit, los van de reguliere Pixel-telefoons. Het gaat daarbij om goedkopere versies van zijn high-end modellen. Google heeft nog niets gezegd over een eventuele Pixel 7a, maar hij stond wel op de uitgelekte roadmap van Pixel-hardware.