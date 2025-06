Google brengt reparatiehandleiding voor Pixel 7 en Pixel 7 Pro uit in Frankrijk

Google heeft een reparatiehandleiding voor de Pixel 7- en Pixel 7 Pro-smartphone vrijgegeven in Frankrijk. In de documenten zijn Franstalige instructies te vinden om de smartphones te demonteren, kapotte onderdelen te vervangen en het toestel opnieuw te monteren.

De webpagina met de reparatiehandleidingen is voorlopig enkel beschikbaar in Frankrijk. Internetgebruikers uit andere landen kunnen de pagina niet rechtstreeks opvragen tenzij men gebruikmaakt van een vpn-verbinding die het internetverkeer via een Franse server laat lopen. De rechtstreekse downloadlinks naar de reparatiehandleidingen voor de Pixel 6a, Pixel 7, en Pixel 7 Pro kunnen volgens 9to5Google wel door iedereen bereikt en gedownload worden.

Google heeft ook een waarschuwing op de webpagina geplaatst. Het bedrijf stelt dat gebruikers schade kunnen veroorzaken aan hun toestel tijdens het reparatieproces. De fabrikant van de Pixel-smartphones adviseert om reparaties bij smartphones enkel te laten uitvoeren door professionele reparatiediensten of mensen met enige achtergrondkennis.

Het is niet toevallig dat de reparatiehandleidingen voorlopig enkel in Frankrijk beschikbaar zijn. De Franse overheid heeft in 2021 namelijk beslist dat makers van smartphones, laptops en andere soorten elektronische apparaten een repareerbaarheidscore moeten laten zien, een reparatiehandleiding moeten aanbieden en reserveonderdelen beschikbaar moeten maken. In 2024 komt er een uitbreiding op deze wet. Tweakers schreef een achtergrondartikel over deze Franse wetgeving.