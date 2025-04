Vodafone-site heeft pagina's voor bij T-Mobile verkrijgbare Pixel 7

De site van Vodafone heeft pagina's voor de Google Pixel 7 en 7 Pro online staan. De pagina's lijken nu verder nog weinig details te bevatten. De Google-telefoons zijn momenteel in Nederland alleen bij T-Mobile en bij Google zelf verkrijgbaar.

De pagina's wijzen erop dat Vodafone de Pixel 7-telefoons ook in het assortiment gaat opnemen. Er zijn pagina's voor de Pixel 7 en Pixel 7 Pro in diverse kleurvarianten, zo ontdekte een tweaker. Die komen overeen met de nu verkrijgbare varianten van de telefoon. Klanten van Vodafone konden bij externe retailers de telefoons al wel krijgen in combinatie met een Vodafone-abonnement, maar de provider zelf verkocht hem nog niet.

De Pixel 7-toestellen kwamen eerder dit najaar uit bij T-Mobile in Nederland. Ook de Pixel 6a kwam toen uit, maar die lijkt op de site van Vodafone vooralsnog niet te vinden. Het gebeurt vaker dat exclusiviteit van een telefoon bij een enkele provider tijdelijk is. Het gaat om de eerste Pixel-telefoons die in Nederland zijn uitgekomen. Voorgaande modellen waren alleen via grijze import te krijgen.

Update, 12:52: De pagina's zijn offline.

