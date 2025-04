Gevolgen van aanval op ict-systemen Antwerpen duren tot eind januari

De gevolgen van de hack op de ict-systemen van de stad Antwerpen duren al met al tot eind januari. Dat zegt burgemeester Bart De Wever. In de komende dagen brengt Antwerpen eerst de belangrijkste systemen weer online.

De systemen die ervoor zorgen dat mensen 'echt nadeel ondervinden', komen als eerste terug, zegt De Wever tegen HLN. Dat moet in de komende dagen gebeuren. "We hebben ervoor gekozen om dat in een 100 procent veilige omgeving te doen. We zouden veel sneller alles kunnen starten, maar dan ben je niet zeker dat je niet opnieuw in problemen komt." Wat die '100 procent veilige omgeving' precies betekent, is niet duidelijk. De laatste systemen moeten eind januari weer online zijn.

Het is nog altijd niet duidelijk welke gegevens de hackersgroep heeft buitgemaakt. "We zullen daarover zo gauw we kunnen zo transparant mogelijk zijn, maar dat is met bepaalde onzekerheidsgraden. Dat maakt mij nerveus." Mogelijk komt maandag meer informatie naar buiten van de stad.

Hackersgroep Play zou gegevens van Antwerpenaren maandag online zetten. In het afgelopen weekeinde verdween Antwerpen ineens van de site van Play, waarop het bijhoudt welke hacks actueel zijn. Dat wijst erop dat de stad mogelijk heeft betaald of in elk geval onderhandeld. Volgens De Wever klopt dat niet, maar onduidelijk is waarom Antwerpen dan van de site is verdwenen.

Begin december werden de ict-systemen van de stad Antwerpen getroffen door een cyberaanval met ransomware van hackersgroep Play. Die groepering heeft 557 gigabyte data gestolen. Tussen de data zouden veel privégegevens van Antwerpenaren zitten. Play hackt voortdurend sites en diensten van overheden over de hele wereld. De groep verdient geld door losgeld te eisen om privégegevens niet te publiceren.