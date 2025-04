Slide toont prijzen goedkopere AMD Ryzen 7000-processors

Er is een slide online verschenen met prijsinformatie over de Ryzen 7 7900, 7700 en 7600. Dat zijn goedkopere versies van de huidige Ryzen 7000-processors met een lagere tdp en lagere maximale kloksnelheid. De processors moeten volgend jaar uitkomen.

De Ryzen 7900 moet 429 dollar kosten, tegen 549 dollar van de 7900X, claimt Videocardz. De 7700 en 7600 kosten 329 en 229 dollar, blijkt uit de slide die uit een presentatie van AMD lijkt te komen. De prijzen liggen daarmee een stuk lager dan de adviesprijzen van de X-versies bij release, maar wel dicht bij de huidige prijzen van de X-varianten. Op dit moment rekent AMD zelf 474, 349 en 249 dollar voor respectievelijk de 7900X, 7700X en 7600X, wat lager is dan de initiële adviesprijzen.

De 7900, 7700 en 7600 hebben behalve een lagere prijs ook lagere tdp's. In plaats van op 170 of 105W ligt de tdp van alle drie de modellen op 65W. De maximale kloksnelheden liggen ook lager. De kloksnelheid ligt op 3,7 of 3,8GHz, tegenover rond 4,5GHz bij de X-versies. De boostkloksnelheden ontlopen elkaar niet veel. De processors moeten volgens een eerder gerucht op 10 januari uitkomen.

Ryzen 7000 7900X 7900 7700X 7700 7600X 7600 Cores en threads 12/24 12/24 8/16 8/16 6/12 6/12 Kloksnelheid 4,7GHz 3,7GHz 4,5GHz 3,8GHz 4,7GHz 3,8GHz Boostkloksnelheid 5,6GHz 5,4GHz 5,4GHz 5,3GHz 5,3GHz 5,1GHz Tdp 170W 65W 105W 65W 105W 65W Adviesprijs 549 dollar 429 dollar 399 dollar 329 dollar 299 dollar 229 dollar