AMD Radeon RX 7900 XTX verschijnt in Geekbench Compute-database

De komende AMD Radeon RX 7900 XTX is voor het eerst opgedoken in de Geekbench-database. De videokaart presteert in de Vulkan-benchmark vergelijkbaar met de RTX 4080, hoewel de kaart in OpenCL minder goed presteert. De videokaart komt 13 december officieel uit.

De onuitgebrachte AMD Radeon RX 7900 XTX verscheen maandagavond in de database van Geekbench, merkte Twitter-gebruiker Benchleaks op. Het is voor het eerst dat een RDNA 3-videokaart van AMD opduikt in een dergelijke benchmarkdatabase. De AMD Radeon RX 7900 XTX is in Geekbench Compute getest met een Ryzen 7 7700X, 32GB geheugen en een Crosshair X670E Extreme.

De videokaart haalde 179.579 punten in de Geekbench 5 Vulkan-benchmark en 228.647 punten in OpenCL. Ter vergelijking: de Nvidia GeForce RTX 4080 scoort gemiddeld 178.105 punten in de Vulkan-test, meldt ook Tom's Hardware. De score van de Radeon RX 7900 XTX is daar ongeveer gelijk aan, wat in lijn is met claims van AMD dat de RX 7900 XTX gaat concurreren met de RTX 4080. In de Geekbench 5 OpenCL-benchmark presteert de videokaart echter minder goed dan de RTX 4080, die gemiddeld 264.482 punten haalt. De Geekbench-software noemt echter geen variabelen die invloed kunnen hebben op de prestaties, zoals de kloksnelheden of drivers die de videokaarten draaiden.

AMD kondigde de Radeon RX 7900 XTX in november officieel aan. De videokaart komt volgende week uit, samen met de Radeon RX 7900 XT. De gpu is gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en krijgt een chipletarchitectuur, waarin een grote gpu-die wordt gecombineerd met meerdere kleine geheugenchiplets die worden gebruikt als Infinity Cache. De Radeon RX 7900 XTX beschikt over 96 compute units, 24GB GDDR6-geheugen en een 384bit-geheugenbus. De kaart krijgt een adviesprijs van 999 dollar.