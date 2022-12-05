OnLeaks deelt specificaties en 'officiële' renders OnePlus 11

De bekende leaker OnLeaks en GadgetGang delen naar eigen zeggen de officiële renders van de aankomende OnePlus 11. Het toestel lijkt visueel grotendeels op de huidige OnePlus 10, afgezien van het ronde camera-eiland.

Renders van de OnePlus 11, afbeelding via OnLeaks / GadgetGang

Volgens de bronnen gaat het om officiële afbeeldingen voor persberichten die OnePlus ergens in het eerste kwartaal van 2023 zou willen publiceren. De OnePlus 11 krijgt op basis van de renders net als de vermeende Pro-variant een alertslider en drie cameralenzen verwerkt in het ronde camera-eiland. Voor de huidige OnePlus 10-reeks hanteerde de Chinese fabrikant een vierkant camera-eiland.

Verder melden de bronnen dat het toestel een 6,7"-amoledscherm krijgt met een qhd+-resolutie, vergelijkbaar met het 1440p-scherm van de OnePlus 10 Pro. De OnePlus 11 zou daarnaast aangedreven worden door een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en een 5000mAh-accu die opladen met een vermogen van 100W ondersteunt. Er wordt alleen gesproken over een configuratie met 16GB ram. Deze informatie komt opvallend genoeg grotendeels overeen met wat OnLeaks eerder over de OnePlus 11 Pro schreef.

Tot slot schrijft GadgetGang dat het ronde camera-eiland is uitgerust met een primaire 50-megapixelsensor, ondersteund door een 48MP-ultragroothoekcamera en een 32MP-telelens. De resolutie van de selfiecamera, verwerkt in een punch-hole, zou 16 megapixel zijn.