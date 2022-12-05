OnLeaks deelt specificaties en 'officiële' renders OnePlus 11

De bekende leaker OnLeaks en GadgetGang delen naar eigen zeggen de officiële renders van de aankomende OnePlus 11. Het toestel lijkt visueel grotendeels op de huidige OnePlus 10, afgezien van het ronde camera-eiland.

OnePlus 11 OnLeaks
Renders van de OnePlus 11, afbeelding via OnLeaks / GadgetGang

Volgens de bronnen gaat het om officiële afbeeldingen voor persberichten die OnePlus ergens in het eerste kwartaal van 2023 zou willen publiceren. De OnePlus 11 krijgt op basis van de renders net als de vermeende Pro-variant een alertslider en drie cameralenzen verwerkt in het ronde camera-eiland. Voor de huidige OnePlus 10-reeks hanteerde de Chinese fabrikant een vierkant camera-eiland.

Verder melden de bronnen dat het toestel een 6,7"-amoledscherm krijgt met een qhd+-resolutie, vergelijkbaar met het 1440p-scherm van de OnePlus 10 Pro. De OnePlus 11 zou daarnaast aangedreven worden door een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en een 5000mAh-accu die opladen met een vermogen van 100W ondersteunt. Er wordt alleen gesproken over een configuratie met 16GB ram. Deze informatie komt opvallend genoeg grotendeels overeen met wat OnLeaks eerder over de OnePlus 11 Pro schreef.

Tot slot schrijft GadgetGang dat het ronde camera-eiland is uitgerust met een primaire 50-megapixelsensor, ondersteund door een 48MP-ultragroothoekcamera en een 32MP-telelens. De resolutie van de selfiecamera, verwerkt in een punch-hole, zou 16 megapixel zijn.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 05-12-2022 21:17 35

05-12-2022 • 21:17

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ati77 5 december 2022 23:17
Update beleid is echt slecht heb nog deze week een oneplus 10 pro gehaald eerlijk is eerlijk voor een mooie prijs maar hij wil niet Updaten naar android 13. Draait nu nog steeds op 12 met beveiliging van 5 augustus.
Scheeringa @ati775 december 2022 23:24
Dan gaat er iets niet goed. Mijn OP8T heeft al de officiële 13 gekregen.
Probeer het eens via de Oxyen updater app.
MM99 @Scheeringa6 december 2022 09:35
Thanks voor de tip, mijn 8 Pro is nu aan het updaten naar android 13 :)
bobaphatt @ati776 december 2022 00:14
OP 10 pro heeft allang (meer dan een maand?) een officiële update naar Android 13, dan doe je iets fout denk ik. Gebruik inderdaad even de oxygen updater app. Overigens is de update naar 13 niet bepaald een positieve verbetering. De hoeveelheid irritaties van kleine annoyances met de software is alleen maar verdubbeld bij mij
Stijnvi @ati775 december 2022 23:57
Mijn 7 Pro uit 2019 zit nog steeds op Android 11...
Earth_Apple @Stijnvi6 december 2022 07:37
Mijn OnePlus 7T heeft inmiddels al Android 12, en volgens mij heeft OnePlus de hele 7 serie in één keer geupdate. Dus misschien even de Oxygen updater app downloaden.

Er zitten trouwens wel de nodige kleine bugs in Android 12, ben er niet helemaal blij mee, maar het geheel is wel stabiel.
Stijnvi @Earth_Apple6 december 2022 12:19
Inmiddels heb ik m ook geüpdatet met de Oxygen Updater, maar ik heb de update nooit via de standaard weg ontvangen
Helaas zijn er veel functies verloren gegaan die ik toch wel regelmatig gebruikte op Android 12
Zo is het nu niet meer mogelijk om individuele app-icoontjes aan te passen, zijn al mijn ingescande bonuskaarten verdwenen uit de shelf, heb ik Repainter moeten downloaden om ervoor te zorgen dat Google niet de meest lelijke kleur uit mijn achtergrond gebruikt als accentkleur in alle Google apps en nog een aantal van dat soort dingen
En om de een of andere vage reden zit ik nog steeds vast op Widevine L3, waardoor ik Netflix en Amazon niet eens in HD kan streamen
Ik was altijd groot fan van OnePlus, maar het softwarebeleid is de laatste jaren helaas niet echt verbeterd, terwijl je tegenwoordig zelfs meer betaalt voor sommige OnePlus toestellen dan nieuwe Galaxy S modellen
Earth_Apple @Stijnvi6 december 2022 17:38
Volgens mij is het Widevine probleem alleen maar op te lossen door je telefoon naar OnePlus op te sturen. Dat was dacht ik al een probleem toen de telefoons uitkwamen, maar ik heb er weinig last van aangezien ik mijn eigen Plex host en weinig stream op mijn telefoon. Maar ik herken me verder wel in de problemen, ik zat ook op het randje van mijn update terug te rollen.
btray @Stijnvi6 december 2022 08:59
Heb de 7T, ook Android 12 al geïnstalleerd. Heb wel nog steeds Oxygen Updater als app, die gaat voor jou kijken.
DamirB @Stijnvi6 december 2022 10:14
Ik draai al een paar maanden op Android 13. De OnePlus 7 series heeft een paar heel dedicated communities die een custom rom maken alleen voor de 7 series. Alles op maat, super snel, super soepel en voornamelijk enorm stabiel
pieterdebie @DamirB6 december 2022 14:38
Cool! Kan je mij een link geven naar de community die je gebruikt?
DamirB @pieterdebie6 december 2022 15:53
YAAP zit ik, blaast nieuw leven in je toesel. Op Telegram te vinden https://t.me/yaapop7 mocht je dat niet hebben heb ik ook een linkje naar de ftp serveri
pieterdebie @DamirB8 december 2022 05:13
Thanks!
Xfade @ati776 december 2022 00:18
Ik zit al sinds Juni op Android 13 met de oneplus 10 pro. Super slecht beleid. /s
StewieDog @Xfade6 december 2022 09:19
Dat is dan een beta geweest. Er was nog nergens een stable release van Android 13 in Juni. Half augustus pas voor de pixel telefoons.
Xfade @StewieDog6 december 2022 15:20
Dat was het ook, maar om aan te geven aan deze gebruiker dat Android 13 er gewoon is.
friton @ati776 december 2022 17:59
Ik heb al Android 13 in mijn mobiel OnePlus 9 Pro......
Hamoudi1995 5 december 2022 21:46
Ik moet zeggen dat de design erg mooi is, vooral de camera eiland!
friggler @Hamoudi19955 december 2022 21:54
Ik vind het model dan weer erg lelijk. Smaken verschillen gelukkig. Voordeel is wel dat de alert-slider terug is.
Verwijderd @friggler5 december 2022 22:31
Lelijk vind ik het niet. Maar had liever zoals de Vivo 90 het "eiland" in het midden gehad.
Clubbtraxx @Verwijderd6 december 2022 08:52
Ik hou ook wel van een beetje symmetrie, dus waarom die camera eilanden de laatste jaren uit het midden moeten zitten is mij een raadsel. Maar deze joekel van een ronde vind ik spuuglelijk dus gaat 'm sowieso niet worden.
GeertBoer @Hamoudi19955 december 2022 22:02
Leuk die flippo /s
GoT.Typhoon @Hamoudi19956 december 2022 03:53
Jammer genoeg dat ie hier meteen afgeschreven wordt als er een notch of punch hole in zit, wat 99% zeker zo is.
HariZ @GoT.Typhoon6 december 2022 10:25
Precies dit inderdaad. Jammer dat de innovatie op dat vlak echt nog te wensen overlaat. Mensen zeggen vaak dat een notch of punch wel went, maar ik heb al jaren een zakelijke telefoon met punch en het went bij mij echt niet Ik zit waarschijnlijk voor mijn prive telefoon nog wel een tijdje aan mijn 7pro zonder notch/punch vast :(
MrMii6 5 december 2022 21:54
Mooi dat moderne smarthphones een ingebouwde inductiekookplaat hebben. Fijn voor de kampeerders onder ons.
Moortn 5 december 2022 22:35
Zoals gewoonlijk: nieuwe SoC en wat (kleine) upgrades her en der. Met de beloofde 5 jaar security updates kan het een interessante telefoon zijn mits de prijs goed is en ze de kwaliteit wat verbeteren. M'n 7T Pro voelt goedkoop aan, had na 2 jaar bijna geen updates meer en inmiddels is er zoveel concurrentie dat deze specs alleen weinig zeggen.
ati77 6 december 2022 00:42
Via ota wil hij niet updaten het is gewoon een schade dat ik via één externe app moet updaten nog gebeld naar klantenservice hun zeggen je moet wachten dat niet elke 10 pro is nog aande beurt er zijn miljoenen telefoon s die klantenservice heeft ook nul kenis van zaken dus hij wil je wijs maken dat miljoenen 10 pros zijn verkocht.
Nerox @ati776 december 2022 09:50
Die updates werken gewoon via staged rollout, net zoals updates via Windows.. Is toch niets vreemd aan?
ati77 @Nerox6 december 2022 11:19
Is zeker vreemd hier nog 4 samsung toestelen en 2 tablets allemaal draaien nu op Android 13 binin 1 week geupdate zelfs a33 draait nu op. 13 nu snap ik wel dat oneplus geen samsung is maar maanden wachten voor een update en nog met beveiliging van 5 augustus is gewoon onacceptabel zelfs voor one plus en het is hun vlagenship dus dit word ook gelijk de laatste oneplus ook.
MM99 6 december 2022 09:36
Was er niet een gerucht dat de slider uit zal gaan? Ik ben wel blij dat het blijft. Is één van de weinige dingen dat ik zal missen als ik naar een andere merk zal stappen.
Xallistus 6 december 2022 10:30
Ik heb nu een 8T, nog draaiend op Android 11. Heb veel negatieve verhalen gelezen over A12 en A13 voor Oneplus. Is dit inmiddels al verbeterd?
jvr123 @Xallistus6 december 2022 11:43
Ik heb de nieuwe update op mijn 8T en ben overgegaan van A11 naar A13, heb de hele A12 rollout niet geupdate. Ik moet zeggen dat het allemaal netjes stabiel is en niet te veel toeters en bellen.
Xallistus @jvr1236 december 2022 11:52
Thanks voor je reactie! Lukte het updaten via de default systeem updater? De keer dat ik het toch wilde proberen, bleef hij 1,5u hangen in de stap 'updatepakket verifiëren'. Toen maar afgekapt en nooit meer naar gekeken.
jvr123 @Xallistus6 december 2022 11:54
Ja het is helemaal via de reguliere weg gegaan. Ik wilde destijds van A11 naar A12, maar dat lukte niet via de normale weg. Toen heb ik ook die update app geinstalleerd, maar zelfs dat lukte niet. Uiteindelijk die verwijderd en gewacht op A13.
Nder 11 december 2022 11:04
Als ze de camera software nu ook eens goed fixen en hasselblad hun werk volledig laten doen en niet alleen sponsoren dan kan het best heel nice worden

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