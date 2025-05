OnLeaks: OnePlus 11 Pro krijgt Snapdragon 8 Gen 2, 100W-snelladen en 16GB ram

De doorgaans goed geïnformeerde leaker OnLeaks heeft de specificaties van de aankomende OnePlus 11 Pro gedeeld. Het toestel gaat er volgens hem wat betreft soc, maximale hoeveelheid ram en cameraconfiguratie op vooruit, maar levert in wat betreft selfiecameraresolutie.

De OnePlus 11 Pro, die naar verwachting begin 2023 op de markt komt, krijgt volgens OnLeaks en 91Mobiles een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc. Deze chipset is ook nog niet officieel aangekondigd en wordt vermoedelijk in november uit de doeken gedaan. OnePlus gebruikt doorgaans de recentste 8-serie Snapdragon voor vlaggenschepen, dus een Snapdragon 8 Gen 2 is aannemelijk voor het Pro-model.

Verder zou de 11 Pro voortaan maximaal 16GB ram krijgen, waar dat voorheen altijd maximaal 12GB was. OnLeaks beweert dat de accu een capaciteit van 5000mAh houdt, maar het 80 watt snelladen van de OnePlus 10 Pro opschroeft naar 100W. Het camera-eiland krijgt volgens de bron een iets andere cameraconfiguratie met een primaire 50-megapixelcamera en een secundaire 48MP-ultragroothoeklens. De telelens heeft een resolutie van 32 megapixel. De selfiecamera zou daarentegen slechts 16 megapixel zijn, wat bij de OnePlus 10 Pro nog 32 megapixel is.

Alle andere hoofdzakelijke specificaties, waaronder het 6,7"-scherm met een resolutie van 1440p, zouden overeenkomen met de 10 Pro. Althans, volgens eerdere renders van dezelfde bron is de alertslider ook weer terug.

Afbeeldingen via OnLeaks / Smartpix