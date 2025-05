Bank Morgan Stanley krijgt boete van 35 miljoen dollar wegens groot datalek

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft de bank Morgan Stanley een boete opgelegd van 35 miljoen dollar. Er waren namelijk twee harde schijven op een veilingwebsite verschenen, waarop de gegevens van 15 miljoen klanten waren opgeslagen.

In een verklaring meldt de SEC dinsdag dat Morgan Stanley al sinds 2015 niet goed omgaat met de gegevens van klanten, vooral bij het verwijderen van die gegevens. "Morgan Stanley heeft meerdere keren een verhuis- en opslagbedrijf ingehuurd, dat geen ervaring heeft met het vernietigen van gegevens, om duizenden harde schijven en servers met de gegevens van miljoenen klanten te ontmantelen. Bovendien heeft de bank meerdere jaren het werk van het verhuisbedrijf niet naar behoren gecontroleerd", meldt de beurswaakhond.

Het verhuisbedrijf heeft de harde schijven en servers doorverkocht aan een derde partij, die de apparaten vervolgens online veilde. Deze bevatten nog klantgegevens toen ze werden verkocht, schrijft de SEC. Morgan Stanley heeft een aantal apparaten weer in handen, maar het merendeel van de apparaten is nog niet teruggehaald. Verder zou de bank 42 servers uit het oog zijn verloren, die onversleutelde klantgegevens bevatten, en de encryptiesoftware op zijn lokale systemen jarenlang niet hebben ingeschakeld.

"Het falen van Morgan Stanley in deze zaak is verbazingwekkend. Klanten vertrouwen hun persoonlijke informatie toe aan financiële professionals met de verwachting dat deze zal worden beschermd en de bank schoot hierin jammerlijk tekort", zegt Gurbir Grewal, directeur van de handhavingsafdeling van de SEC. "Als deze gevoelige informatie niet goed wordt beschermd, kan het in verkeerde handen vallen."