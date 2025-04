VMware door SEC beticht van fraude, treft schikking van acht miljoen dollar

VMware en de Amerikaanse SEC schikken voor acht miljoen dollar in een fraudezaak. Het virtualisatiesoftwarebedrijf is daarnaast met een cease and desist akkoord gegaan. Met de schikking 'ontkent noch erkent' VMware schuld.

Het Amerikaanse bedrijf zou investeerders hebben misleid door gedurende de boekjaren 2019 en 2020 de levering van producten doelgericht uit te stellen tot net na het einde van bepaalde kwartalen, aldus de Securities and Exchange Commission. Hierdoor zou omzet kunstmatig naar volgende kwartalen verschoven worden om een stagnerende groei te verhullen. "VMware heeft tientallen miljoenen dollars aan omzet naar toekomstige kwartalen verschoven. Zo ontstond er een buffer die gebruikt werd om de verwachte tegenvallende cijfers van boekjaar 2020 te verhullen", aldus de SEC.

De toezichthouder erkent dat VMware inderdaad publiek maakte dat het een zogenoemde backlog van leveringen gebruikte 'op basis van verschillende overwegingen', maar dat investeerders niet te horen kregen dat deze constructie gebruikt werd om de timing van omzetboekingen te beïnvloeden. Dit zou misleidend zijn geweest naar investeerders.

In een eigen persbericht stelt VMware akkoord te zijn gegaan met de 'civiele monetaire strafboete' zonder de ondervindingen van de SEC te erkennen noch te bevestigen. Het bedrijf schrijft: "Het onderzoek van de SEC heeft niet uitgewezen dat [VMware] zich niet heeft gehouden aan algemeen geaccepteerde accountingpraktijken. De overheidsinstantie heeft dan ook geen indicatie gegeven dat ze aan gaat raden om eventueel betrokken werknemers van VMware te vervolgen."

Broadcom is sinds halverwege dit jaar bezig met de overname van VMware, wat de techgigant een overnamesom van op dat moment ongeveer 53 miljard euro kostte. VMware boekt sinds 2018 jaarlijks gemiddeld grofweg 10 miljard dollar aan omzet. Het bedrijf is vooral bekend om zijn virtualisatiesoftware en cloudtoepassingen.

Update, 11.18 uur: In het oorspronkelijke bericht werd beweerd dat de overname van VMware door Broadcom al rond is, wat technisch gezien niet klopt. Het artikel is aangescherpt.