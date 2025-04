Bandai Namco kondigt Tekken 8 aan en toont trailer met gameplaybeelden

Bandai Namco heeft tijdens Sony's State of Play-presentatie officieel Tekken 8 onthuld. Ook heeft het bedrijf een trailer gepubliceerd met daarin beelden van een gevecht die gerenderd zijn in de engine van de game. Tekken 8 komt naar de PS5, Xbox Series-consoles en Steam.

Katsuhiro Harada, de Chief Producer van het Tekken-project bij Bandai Namco, meldt dat Tekken 8 in productie is. Hij meldt nog niets over een releasedatum en zegt dat de ontwikkelfase nog altijd loopt. Wel vertelt Harada het een en ander over de trailer. Volgens hem betreft het beelden die in real-time zijn gerenderd op de PlayStation 5 en dat het dus niet gaat om vooraf gemaakte cinematische beelden.

Harada zegt dat de beelden uit de trailer afkomstig zijn van een bepaald deel van de story mode van Tekken 8, waar momenteel nog aan gewerkt wordt. Hij benadrukt dat de modellen van de twee personages, de achtergronden en de grafische effecten allemaal overeenkomen met hoe ze in de game te vinden zullen zijn. De beelden hebben een framerate van 60 beelden per seconde.

Verder legt Harada de nadruk op verschillende effecten in de achtergrond, zoals 'dynamische golven', tornado's, en een olietanker die in tweeën breekt. Ook benadrukt hij hoezeer er moeite is gedaan om de storm met veel impact over te brengen en dat bijvoorbeeld ook kleine details zichtbaar zijn, zoals regendruppels die van het lichaam van een personage aflopen. Harada stelt dat het doel van deze trailer het tonen van de kwaliteit van de game op de PS5 is en dat deze kwaliteit een belangrijke differentiërende factor is ten opzichte van Tekken 7.