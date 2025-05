Soms ben ik jaloers op mijn collega’s. Zij die schrijven over televisies, smartphones of videokaarten, krijgen doorgaans vergelijkbare producten in handen. De ene telefoon is de andere niet, maar ze beschikken allemaal over een scherm, een accu, een processor, antennes en ga zo maar door. Best overzichtelijk. De wereld van games lijkt meer op het palet van een schilder; er zijn talloze kleuren in diverse tinten. Je kent er wellicht een paar heel goed, een paar een beetje, maar de rest? Dat is precies het probleem met games. Wil je alle genres even diepgaand kennen, dan heb je meer dan 24 uur per dag nodig. Enfin, een hoop woorden om te zeggen: ik weet heel weinig van fightinggames.

Dat komt niet doordat ik ze nooit gespeeld heb. Sterker nog, mijn leven als gamer kent met onder meer de eerste Mortal Kombat-games en Street Fighter II: Champions Edition op de Mega Drive en Tekken 3 op de eerste PlayStation een aantal games die ik ongelooflijk veel gespeeld heb. Maar waar dat bij de ene gamer de basis is voor een nimmer aflatende passie voor vechtspellen, verloor ik door de jaren heen de interesse een beetje. Af en toe kwam er nog weleens een Mortal Kombat of Soul Calibur voorbij, maar een echte vechtspelspeler ben ik niet meer geworden. Het is voor mij daarom niet mogelijk om Tekken 8 als vechtspel op waarde te schatten ten opzichte van andere games in het genre.

Waarom is dat belangrijk? Nou, het is wel handig om te weten wat mijn perspectief is. Vechtspellen zijn games waarin hardcore spelers meestal één personage als ‘main’ hebben. Er gaan tientallen uren zitten in het uitpluizen en aanleren van de ins en outs van zo’n personage. We hebben het dan over een mate van controle die ik nog nooit gehad heb in een dergelijke game. Mijn niveau is meer dit: ik druk lukraak op knoppen, ontdek daarbij soms speciale moves of combo’s die handig blijken en die ik daarna gericht weet te gebruiken; daar stopt de diepgang. Een beetje gechargeerd natuurlijk, maar het gaat erom dat het vaak de subtielste details zijn die bepalen waar een fightinggame terechtkomt in de eeuwige ranglijst der vechtspellen. Die kleine details en fijnere nuances zie en voel ik niet. Wat ik je wel kan vertellen, is of dit spel ook nog een beetje te doen en leuk is voor minder begenadigde gamers, of voor gamers die, net als ik, geen zin of tijd hebben om zich in de movesets van de personages te verdiepen.