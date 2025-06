Titel Tekken 8 Platform PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ontwikkelaar Bandai Namco Uitgever Bandai Namco Releasedatum 26 januari 2024

Fighters zijn weer helemaal terug van weggeweest. Street Fighter 6 is onlangs verschenen en Mortal Kombat 1 is onderweg. Bandai Namco kan niet achterblijven en werkt aan Tekken 8. Ik kon hier op de beurs eventjes stoeien met een bètaversie.

Het eerste wat mij opviel, was de nieuwe manier van vechten. Je wordt beloond als je je agressief opstelt, op je vijand afsnelt en deze zo snel mogelijk in elkaar slaat. Dat gebeurt aan de hand van het nieuwe Heat-systeem. Dit is een uitgebreidere, aangepaste versie van het Rage-systeem uit Tekken 7 en 6. Sterker nog, de Rage Drive is losgetrokken en verbouwd tot een op het Heat-systeem gebaseerde move, die bekendstaat als Heat Smash, waardoor de Rage State nog maar één keer toegang heeft tot Rage Art, net als voor de Fated Retribution-versie van Tekken 7.

Het komt erop neer dat agressief spelen beloond wordt en mensen die juist veel in de verdediging schieten (turtlen), worden benadeeld. Dat lijkt een beetje op de Soul Charge-status uit Soulcalibur VI. Als je je in de Heat-status bevindt, breng je niet alleen extra schade toe en krijg je extra movesets, het verandert ook de eigenschappen van die movesets. Zo hebben sommige personages de mogelijkheid een zware guard break uit te voeren. Daarnaast kunnen ze in de Heat State bepaalde moves dash cancelen. Dat doet mij denken aan de MAX Mode uit The King of Fighters-serie. De timer van de Heat State kan worden gestopt als de movesets in deze Heat-modus worden gebruikt. Dat is dus nog een reden om juist in de aanval te gaan.

Hoewel deze nieuwe manier van vechten leuk klinkt en het ervoor zorgt dat het tempo lekker omhoog gaat, was het voor mij wel even wennen. Ik ben meestal iemand die niet alleen maar in de aanval gaat, maar ook blockt en verdedigt, wanneer nodig. Dit kan in dit deel van Tekken nog wel, maar je merkt wel dat de game je pusht om anders te spelen en ik kan mij voorstellen dat niet iedereen daar even gecharmeerd van is. Ik begrijp wel waarom Namco voor deze strategie gekozen heeft. Tekken is tegenwoordig een e-sportsgame en spelers die snel en agressief op elkaar inbeuken, zijn natuurlijk leuk en spectaculair om te zien, zeker als ze in de Heat- of Rage-modus allerlei spectaculaire moves uithalen.