Bandai Namco teaset nieuwe Tekken-game tijdens e-sportstoernooi

Game-uitgever Bandai Namco heeft een teaser voor een nieuwe Tekken-game getoond. Dat deed het bedrijf tijdens de EVO 2022, een e-sportstoernooi dat tussen 5 en 7 augustus plaatsvond. Het is niet bekend wanneer het nieuwe vechtspel uitkomt.

De teaser van Bandai Namco begint met een oude scène uit de eerste Tekken-game, waarin Kazuya zijn vader Heihachi naar een klif draagt en eraf werpt. De gepixeleerde video snijdt vervolgens naar een close-up van een fotorealistische Kazuya, die lacht naar de camera, terwijl de term 'get ready' in beeld verschijnt, waarmee de ontwikkelaar suggereert dat er een nieuwe Tekken-titel in de maak is.

Verdere details over het volgende Tekken-deel zijn nog niet bekend. Het is bijvoorbeeld niet bekend hoe de game gaat heten, maar vermoedelijk gaat het om Tekken 8. Bandai Namco heeft al jaren geen nieuwe game in de Tekken-serie uitgebracht. De meest recente game in de franchise, Tekken 7, verscheen in 2015. Maker Katsuhiro Harada maakte eerder dit jaar bekend dat Tekken 7 de best verkochte game in de franchise is, met negen miljoen geleverde exemplaren. In totaal zijn er meer dan 53 miljoen Tekken-games geleverd.