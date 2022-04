Sony koopt rechten op Evo-vechtspeltoernooien

De Evolution Championship Series-toernooien worden onderdeel van Sony Interactive Entertainment. Deze jaarlijkse e-sportsevenementen, waarin het draait om competities in allerlei vechtspellen, blijven volgens de overgenomen organisatie open voor alle platforms.

In een bericht meldt Sony dat het Evo overneemt samen met RTS, via een joint-ventureconstructie. RTS is een nieuw bedrijf dat voortkomt uit Endaevor, een Amerikaans mediabedrijf dat al langer actief is in onder meer e-sports. Het is onbekend hoeveel Sony en RTS hebben neergeteld voor de overname.

Sony zegt dat enkele van de mede-oprichters van Evo, Tom and Tony Cannon, nauw betrokken zullen blijven, al gaat het om een adviserende rol. Vanuit hun rol moeten ze eraan bijdragen dat Evo in dienst blijft staan van de vechtgamecommunity. Evo benadrukt dat de toernooien ook na de overname nog altijd open blijven staan voor alle platforms.

Vorig jaar ging Evo niet door na beschuldigingen van seksueel misbruik door de toen ontslagen ceo Joey Cuellar, maar dit jaar keren de toernooien terug. Het zogeheten Evo Online-evenement zal plaatsvinden tussen 6 en 8 augustus en tussen 13 en 15 augustus. Deelname is gratis en staat open voor spelers uit Noord-Amerika, Europa, en Latijns-Amerika. De games die in dit toernooi worden gespeeld, zijn Tekken 7, Street Fighter V: Champion Edition, Mortal Kombat 11 Ultimate en Guilty Gear Strive.

De Evolution Championship Series komt voort uit een reeks toernooien die Cuellar, Tom en Tony Cannon en Seth Killian begonnen in 1996. Sinds 2002 werd de naam Evo gebruikt en verhuisde het jaarlijkse e-sportsevenement naar Los Angeles, waar het draaide om verschillende Street Fighter-games. Het evenement groeide in de jaren erna, met steeds meer deelnemers, bezoekersaantallen en hogere prijzengelden.