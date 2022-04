Payday 3 komt in 2023 uit door distributiedeal tussen Starbreeze en Koch Media

Starbreeze, de Zweedse uitgever en ontwikkelaar van Payday 2, heeft een overeenkomst gesloten met Koch Media voor de distributie van Payday 3. De game zal hiermee naar verwachting uitkomen in 2023.

Starbreeze zegt dat de overeenkomst goed is voor een investering van meer dan 50 miljoen euro voor zowel de ontwikkeling van als de marketingkosten voor Payday 3. Het geld zal ook worden gebruikt voor nieuwe content die tot meer dan achttien maanden na de release nog zal uitkomen.

Met deze overeenkomst is Payday 3 volledig gefinancierd, waardoor Starbreeze nu zegt te verwachten dat de game in 2023 uitkomt, voor consoles en pc. Het Zweedse bedrijf zei in oktober 2019 nog dat het de bedoeling was dat Payday 3 in 2022 of 2023 uit zal komen.

Vorige maand bleek dat Starbreeze nog altijd zoekende was naar deals voor het uitbrengen van de Payday 3. In een rapport over een kwartaalcijfers bleek dat er aan het einde van het jaar een liquiditeitstekort zou ontstaan als er geen extra financiering of een distributieovereenkomst voor Payday 3 zou komen. Ook het afstoten van bedrijfsonderdelen werd genoemd als optie.

Vorig jaar leed Starbreeze een verlies van 130,5 miljoen Zweedse kronen, omgerekend bijna 13 miljoen euro. Dat was wel lager dan eerdere verliezen. Starbreeze kwam een aantal jaar geleden in grote financiële problemen door het floppen van Overkill's The Walking Dead. Overkill Software is onderdeel van Starbreeze. Door het mislukken van die game moest Starbreeze reorganiseren en moest het studio's en rechten van diverse games verkopen om te overleven. Ook pakte de ontwikkelaar de ontwikkeling van zijn succesvolle game Payday 2 weer op. Met name dat laatste heeft vruchten afgeworpen, waardoor het bedrijf er nu weer wat beter voorstaat.

Eind vorig jaar zei Starbreeze dat Payday 3 in de ontwerpfase is en dat de game wordt gemaakt met Unreal Engine. Bij eerdere Payday-games werd de Diesel-engine van Overkill Software gebruikt. Over de nieuwe, komende game is verder nog weinig bekend. Payday 2 heeft wel wat weg van de Left 4 Dead-games. Het draait om het plegen van overvallen op onder meer banken, casino's en musea.