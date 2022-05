Starbreeze blijft minimaal tot 2023 dlc voor Payday 2 maken

Starbreeze blijft minimaal tot aan 2023 betaalde uitbreidingen maken voor Payday 2. De game is verreweg de belangrijkste inkomstenbron voor de Zweedse uitgever en ontwikkelaar van games. Ergens in 2023 moet Payday 3 verschijnen.

Vorig jaar bracht Starbreeze 19 dlc's uit voor Payday 2 en volgens de uitgever werden die allemaal goed verkocht. Op zijn minst tot aan 2023 worden er nieuwe dlc's ontwikkeld voor de game, schrijft het bedrijf in zijn jaarrapportage. Starbreeze noemt dat jaar omdat dan de release van Payday 3 is gepland. Het bedrijf legt vermoedelijk de focus op die game, zodra die uit is.

Het continu uitbreiden van de game heeft er volgens de makers voor gezorgd dat Payday 2 de grootste community werd op Steam eind 2020. In het laatste kwartaal van vorig jaar waren er gemiddeld per dag 135.000 Payday 2-spelers actief op alle platforms. De game is beschikbaar op pc en consoles.

Met het blijven uitbrengen van dlc's voor Payday 2 wil Starbreeze een stroom van inkomsten behouden en ervoor zorgen dat spelers actief blijven. In 2020 was de omzet van het bedrijf 118 miljoen Zweedse kronen, omgerekend zo'n 11,7 miljoen euro. Inkomsten uit de verkoop van Payday-games en -dlc waren goed voor zo'n 95 procent van de omzet.

Alle omzet van Starbreeze kwam uit digitale verkopen en 79 procent kwam van pc-gebruikers. De overige 21 procent was afkomstig van consolegamers. Met Payday Crime War gaat Starbreeze ook de mobiele markt betreden. Daarvoor heeft het recent een overeenkomst gesloten met PopReach, dat het spel zal uitbrengen en zal blijven ontwikkelen. Starbreeze krijgt vervolgens een deel van de inkomsten.

In maart sloot Starbreeze een overeenkomst met Koch Media voor de distributie van Payday 3. Daarmee haalde het bedrijf zo'n 50 miljoen euro op voor de verdere ontwikkeling en marketing van de game. Starbreeze had zo'n deal nodig om voort te kunnen blijven bestaan.

Starbreeze kwam een aantal jaar geleden in grote financiële problemen door het floppen van Overkills The Walking Dead. Het bedrijf voerde daarna een reorganisatie door en heeft studio's en rechten van diverse games verkocht om een faillissement te voorkomen. Door alle problemen werd ervoor gekozen om weer volledig te richten op de verdere ontwikkeling van Payday 2.