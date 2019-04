Starbreeze verkoopt rechten nieuwe strategiegame terug aan oud-Civ-ontwikkelaar

Starbreeze verkoopt de uitgaverechten van 10 Crowns terug aan Mohawk Games. Die studio is opgezet door Soren Johnson, hij speelde een grote rol bij de ontwikkeling van Civilization III en IV. Starbreeze heeft het geld nodig voor zijn reorganisatie.

Welk bedrag Starbreeze krijgt voor het verkopen van de uitgaverechten is niet bekendgemaakt. De uitgever zegt naast het verkoopbedrag ook te verwachten alle gemaakte kosten voor de ontwikkeling terug te krijgen. Starbreeze en ontwikkelaar Mohawk Games hebben overeenstemming daarover bereikt.

Starbreeze kocht vorig jaar de uitgaverechten voor de nieuwe strategiegame 10 Crowns en deelde sindsdien ook in de kosten die met de ontwikkeling gepaard gingen. Starbreeze zegt uiteindelijk geld over te houden aan de deal.

10 Crowns werd vorig jaar aangekondigd als een 'epische turnbased-strategiegame'. In het spel zouden spelers de 'grootste dynastie uit de geschiedenis' moeten kunnen opbouwen. Het wordt een 4X-strategiegame, wat staat voor explore, expand, exploit en exterminate. Het spel wordt gemaakt door ontwikkelaar Mohawk Games, waar Soren Johnson aan het hoofd staat. Hij werkte van 2000 tot 2007 bij Civilization-ontwikkelaar Fireaxis.

Mohawk Games blijft de game verder ontwikkelen en kan de game nu zelf uitgeven, of op zoek naar een andere uitgever. Wanneer 10 Crowns uitkomt, is nog niet bekend. De studio zoekt momenteel naar testers voor een alfaversie van de game, blijkt uit een tweet van een medewerker van Mohawk.

De verkoop van de uitgaverechten is onderdeel van een grote reorganisatie bij Starbreeze. De uitgever verkeert in financiële problemen omdat het de afgelopen jaren groots inzette op de geflopte game Overkill's The Walking Dead. Die game was sinds 2014 in ontwikkeling en kwam in 2018 uit. Er werden veel te weinig exemplaren van verkocht om de kosten te dekken. Skybound, het entertainmentbedrijf dat de rechten op The Walking Dead bezit, beëindigde het contract met Starbreeze. Daardoor werd al het verdere werk aan de game gestopt en de geplande consoleversies werden geschrapt.