Starship Troopers-strategiespel van Belgische maker komt volgend jaar uit op pc

Het spel Starship Troopers: Terran Command komt ergens volgend jaar uit voor de pc. Deze rts-game wordt gebaseerd op de sciencefictionfilm uit 1997, die gemaakt is door de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven. De ontwikkelaar van het spel is de Belgische studio The Artistocrats.

Slitherine brengt Starship Troopers: Terran Command samen met Sony uit. De uitgever zegt bij monde van Iain McNeil dat het spel te beschouwen is als een omvorming van de film in een stategiespel, waarin het draait om overleven. Daarbij worden elementen als klassieke realtimemechanismen, tower defense en de tactische plaatsing gemengd. In het spel is een campagne met een verhaallijn beschikbaar, met verschillende technologieniveaus en leidende figuren die zijn op te waarderen en aan de eenheden zijn toe te voegen.

Het spel speelt zich af in hetzelfde universum als de film. Spelers belanden in een menselijke kolonie die overlopen wordt door Arachnids. Ze moeten hordes van deze uit de kluiten gewassen insecten het hoofd bieden en het gevecht verplaatsen naar het territorium van de Arachnids, waarbij spelers een groep elitesoldaten moeten leiden. Zij moeten op strategische locaties worden geplaatst om knelpunten te blokkeren. Ook kunnen spelers verdedigingswerken bouwen, om zodoende vanaf een hogere positie de overhand te krijgen.

De uitgever zegt dat tijdens het maken van het spel het doel was om de essentie van de originele film en het universum na te bootsen. Dit hebben ze naar eigen zeggen gedaan door een 'coherente set van eenheden en scenario's te maken', maar ook door de taal, de visuele elementen, dialogen en kleine details uit te film na te bootsen. Verhoevens film is overigens gebaseerd op een gelijknamig boek van de schrijver Robert A. Heinlein.

De Belgische ontwikkelstudio The Artistocrats is verantwoordelijk voor de Order of Battle-reeks en het spel Commander: The Great War. Lukas Nijsten, hoofdontwerper en de eigenaar van de studio, werkt volgens Slitherine al meer dan twee jaar aan Starship Troopers: Terran Command.

Wanneer Starship Troopers: Terran Command precies uitkomt is nog niet bekend. Op de Steam-pagina van het spel staat ook nog alleen een release voor 2020 genoemd.