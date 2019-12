EA verwijdert Marco van Basten uit FIFA 20 vanwege 'sieg heil'-opmerking

EA Sports heeft Marco van Basten tijdelijk weggehaald uit FIFA 20. Dat gebeurde nadat de oud-voetballer 'sieg heil' op tv zei. Het lijkt om een tijdelijke verwijdering te gaan, maar dat is nog niet zeker.

Spelers die FIFA 20 openen, krijgen een melding te zien van EA. Daarin staat dat Marco van Basten 'tot nadere kennisgeving' uit het spel is gehaald. De schorsing komt door 'recente opmerkingen' van Van Basten. "We willen dat onze toewijding aan gelijkheid en diversiteit in onze game in stand blijft", schrijft de maker van het spel. Door de beslissing zijn de ICON-items van Van Basten niet meer beschikbaar in Packs, SBC's en de FUT -simulator. Wie Van Basten in de Ultimate Team-modus al heeft vrijgespeeld of geruild, kan wel met hem blijven spelen. Of, en wanneer, de oud-voetballer terugkomt in de game, is niet bekend.

Van Basten zei in november in het tv-programma De Eretribune de term 'sieg heil'. Dat deed hij in een discussie over racisme in het voetbal. FOX Sports strafte de oud-voetballer al door hem een week lang van de zender te halen. Van Basten gaf aan spijt te hebben van zijn opmerking.