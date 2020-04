EA organiseert FIFA 20-toernooi met profvoetballers

EA heeft een digitaal voetbaltoernooi aangekondigd in FIFA 20 waaraan profvoetballers mee gaan doen van grote Europese clubs. De game-uitgever belooft dat het daarbij een donatie van een miljoen dollar zal doen ter bestrijding van het coronavirus.

Het voetbaltoernooi heeft de naam Stay and Play Cup meegekregen van EA, en de bedoeling is dat er twintig grote Europese clubs aan mee gaan doen. Voor Nederland gaat het om PSV en Ajax. Van elk van deze clubs gaat een speler meedoen aan het FIFA 20-toernooi. EA maakt later bekend welke speler van de desbetreffende clubs mee gaat doen aan het toernooi.

De bedoeling is dat de spelers van de clubs het tegen elkaar op gaan nemen, waarbij de verliezer van de wedstrijd uit het toernooi ligt. Het gehele toernooi gaat vijf dagen duren, beginnend op woensdag. Als onderdeel van het toernooi gaat EA een bedrag van een miljoen dollar storten in een fonds voor het bestrijden van het coronavirus.

EA gaat de wedstrijden livestreamen op zijn Twitch-kanaal. Daarbij gaat de game-uitgever nog prijzen weggeven onder de kijkers van de digitale voetbalwedstrijden.