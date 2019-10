FIFA 20 krijgt volgende week gedetailleerde scans van gezichten Ajax-spelers

Ajax-spelers krijgen in voetbalgame FIFA 20 'officiële headscans'. De gedetailleerde scans worden op 30 oktober toegevoegd. Ajax is de eerste Nederlandse voetbalclub waarvan de gezichten van spelers in hoge resolutie zijn vastgelegd.

Volgens Ajax is er een team van EA Sports ingevlogen om de spelers van het team vast te leggen. Dat is gedaan met een systeem van zeventien camera's en flitsers. Dergelijke scans zitten al in de game van andere grote teams, bijvoorbeeld Paris Saint-Germain, Manchester United en Real Madrid. Van Nederlandse teams waren er nog geen gedetailleerde gezichtsscans.

Een promotievideo uit augustus over het vastleggen van spelers uit de Duitse Bundesliga toont kort de opstelling en de resultaten van de gezichtsscans. FIFA gebruikt de techniek al jaren, maar niet bij alle clubs worden spelers op die manier vastgelegd. Ajax meldt dat de gedetailleerde scans van zijn spelers vanaf 30 oktober beschikbaar zijn via een update voor FIFA 20.