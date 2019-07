Sierd de Vos en Jeroen Grueter doen Nederlands commentaar in FIFA 20

Electronic Arts heeft bekendgemaakt dat commentatoren Sierd de Vos en Jeroen Grueter het Nederlandstalige commentaar voor hun rekening nemen in FIFA 20. Daarmee volgen de twee Evert ten Napel en Youri Mulder na veertien jaar op.

Sierd de Vos en Jeroen Grueter

De komst van het nieuwe commentaarduo voor FIFA 20 werd tijdens een persconferentie in Media Plaza in Utrecht officieel bekendgemaakt. Tweakers was daarbij aanwezig. De Vos en Grueter blikten samen terug op de periode waarin het tweetal samenwerkte met ontwikkelaars van EA Sports. In totaal waren 94 opnamedagen nodig om alle zinnen op te nemen. Dat waren er meer dan een miljoen, goed voor zestien miljoen woorden.

Onderdeel van al die zinnen en woorden zijn ook uitspraken waar commentator Sierd de Vos bekend om staat, met als bekendste voorbeelden 'koekoek!' en 'ratatatataaaa'. De restauranttips die hij in zijn commentaar bij wedstrijden op Ziggo Sport af en toe verwerkt, zijn er ook, maar met mate. De Vos: "Het probleem is dat het niet te lang kan zijn. Je kunt wel een verhaal willen vertellen, maar als het voetbal in het spel dan ineens een andere kant op gaat, kapt het spel je verhaal af. Daar moet je rekening mee houden."

Met het aantreden van het nieuwe duo komt er een einde aan veertien jaar Evert ten Napel in FIFA, waarbij hij de laatste tien jaar werd bijgestaan door sidekick Youri Mulder. De Vos sprak tijdens de persconferentie lovend over de afzwaaiende commentator. "Evert is een absoluut commentaaricoon. Het wordt trouwens wel gek. Mijn dertienjarige zoon speelt thuis regelmatig FIFA en dan hoor ik Evert heel hard door het huis. Dan roep ik of hij Evert even wat zachter wil zetten. Straks moet ik dan dus roepen 'wil je papa even zachter zetten!'", zegt de Vos lachend.

Grueter, bekend van commentaar voor de NOS bij voetbalwedstrijden en diverse Olympische Spelen, noemde de aanstelling een droom die uitkomt. Grueter had eerder al de kans commentaar in FIFA te doen, maar bedankte daar toen voor. "Ik was pas net begonnen als commentator en vond de grootsheid van de opdracht toen niet bij mijn profiel passen. Toen werd het dus Evert ten Napel. Wist ik veel dat Evert het veertien jaar zou volhouden", zegt hij daarover.

FIFA 20 verschijnt op 27 september voor de PlayStation 4, de Xbox One, de Nintendo Switch en Windows. De game krijgt een nieuwe straatvoetbalmodus genaamd Volta. Tijdens de E3-gambeurs gaf EA al meer details over het spel, maar de nieuwe Nederlandse commentatoren waren toen nog niet bevestigd.

Preview van FIFA 20 die Tweakers tijdens de E3 maakte