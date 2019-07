Apple werkt aan fix voor bug in Watch die afluisteren iPhones mogelijk maakt

Apple werkt aan een fix voor een bug in zijn Watch die het afluisteren van iPhones mogelijk zou maken. Volgens de fabrikant is de bug tot nu toe niet misbruikt. Tot de fix er is, werkt de Walkietalkie-app niet.

Apple geeft geen details over de bug, vermoedelijk om anderen niet op te laten weten waar het lek zit. In een verklaring aan Techcrunch zegt Apple dat het lek alleen te misbruiken is onder bepaalde omstandigheden en door een aantal stappen te doorlopen. Door de bug is het mogelijk om de iPhone van de drager af te luisteren, schrijft Apple.

De Walkietalkie-app werkt niet totdat de fix er is, en Apple biedt excuses aan voor het mogelijke ongemak dat die stap met zich meebrengt. Apple zette eerder dit jaar al groepsgesprekken in Facetime uit na de ontdekking van een bug die afluisteren van iPhones mogelijk maakte. Apple zegt niet wanneer een fix er zal zijn. Walkietalkie is een app voor watchOS 5, de nieuwste versie van Apples horlogebesturingssysteem. De functie maakt het mogelijk dat gebruikers met elkaar praten door een grote knop op het scherm in te drukken, waarna er automatisch antwoord komt.