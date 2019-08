Apple start schermreparatieprogramma voor aluminium-versies Watch Series 2 en 3

Apple start een schermreparatieprogramma voor de aluminiumversies van de Watch Series 2 en Series 3. 'In zeldzame gevallen' kan er volgens Apple namelijk een barst ontstaan bij de gebogen randen van het scherm, welk in het ergste geval een grote kring vormt.

Volgens Apple gaat het om zowel de 38mm- als de 42mm-varianten van de horloges, die in meerdere kleuren zijn verkocht. Uit de informatiepagina blijkt dat de barst kan ontstaan bij alle aluminium Watch Series 2 en Series 3. Onder welke omstandigheden de barst kan ontstaan vermeldt Apple niet. Ook is het onduidelijk hoeveel mensen met een gebarsten Apple Watch-scherm kampen.

Klanten die gebruik willen maken van het gratis vervangingsprogramma, moeten naar een Apple Authorized Service Provider, een officiële Apple-winkel, of contact opnemen met Apple Support om de Watch op te kunnen sturen. Het programma is wereldwijd en dekt apparaten die maximaal drie jaar geleden uit de winkel zijn gekocht. Smartwatches die buiten die periode vallen, komen nog een jaar na het aankondigen van het programma in aanmerking voor een schermreparatie.