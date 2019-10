Achtduizend euro aan Ultimate Team-pakjes, het is wat. Dat e-sporters en andere rijkelui waanzinnige bedragen in de populairste spelmodus van FIFA steken, is geen nieuws. Dat een jonge kerel werkt en spaart om datzelfde te kunnen doen was dat wel. Het verhaal is een illustratie bij wat we al wisten: Ultimate Team is een zeer succesvol pay-to-win-concept. Vaardigheid in de gameplay geeft uiteindelijk wel de doorslag, maar het vergaren van de best denkbare opstelling met de allerbeste spelers van nu en vroeger helpt daar behoorlijk bij.

Ultimate Team is al jaren de populairste modus in FIFA, en dat verandert niet in FIFA 20. Elke keer dat je opstart, vertelt het spel wat voor bonussen je kunt verdienen in FUT, en op social media gaat het merendeel van de berichten van de FIFA-accounts over updates in Ultimate Team. Dat doet EA goed. Gamers van over de hele wereld kijken uit naar welke spelers in het Team van de Week belanden en welke 'in-form'-versies van spelers ze kunnen bemachtigen. De ondersteuning die EA Sports aan Ultimate Team biedt is vrijwel uniek, en een voorbeeld voor veel andere gamemakers. Logisch, want Ultimate Team is EA's beste melkkoe. De spelmodus zit goed in elkaar en is ook zonder er geld aan uit te geven leuk om te mee te klooien. Toch blijft het een pay-to-win-systeem.

Dat concept wordt gedragen door influencers en e-sporters. Toen e-sports binnen FIFA in opkomst was, heeft EA Sports bepaald dat de e-sportwedstrijden met teams uit Ultimate Team moesten worden gespeeld. De beste spelers ter wereld krijgen van hun teams dus flink wat geld ter beschikking om zo snel mogelijk een sterk team op de been te hebben. Gewone gamers moeten maar proberen hen zo goed mogelijk te volgen, waarbij het gros van de gamers er waarschijnlijk niet zoveel aan uitgeeft - uitzonderingen als Beau daargelaten.

Daar komt nog eens bij dat je FUT-verzamelingen niet overdraagbaar zijn, en juist daarin ging het voor ons dit jaar 'mis'. Vorig jaar hadden we na enkele maanden namelijk best een aardig team bij elkaar. Dat team was voor een belangrijk deel gebaseerd op Paris Saint-Germain, met enkele goed bijpassende extra's die op basis van nationaliteiten goed bij de PSG-spelers pasten. We spaarden voor spelers als Neymar en Mbappé, mazzelden met goede spelers uit pakjes die we voor veel in-game muntjes konden verkopen, en kregen zo langzaam een heel aardig team.

Hartstikke leuk. Maar de echte toppers kwamen nooit binnen bereik, laat staan een team met wereldsterren, zoals de beste spelers dat wel hebben. Jammer, maar een realiteit die voor de meeste wat meer casual ingestelde FIFA-spelers zal gelden. Een voor nu nog wat vervelender conclusie is dat niets van al dat werk is terug te vinden in FIFA 20. Je begint gewoon weer op nul. Al die tijd en eventuele investeringen leveren je bij de overstap naar een nieuwe FIFA helemaal niets op. Enerzijds wel zo eerlijk, maar anderzijds gaat het bij ons ten koste van de zin om nogmaals in FUT te stappen. We gaven het in FIFA 20 omwille van de review uiteraard een kans, begonnen met wat weinigzeggende spelers, maar verloren binnen enkele uren de lust om verder te spelen.

Dat betekent overigens niet dat Ultimate Team in FIFA 20 niet leuk is. Let wel, dit is een persoonlijk punt. De zin om weer tientallen uren te grinden voor een beter team ontbreekt bij ons. Stort je je echter wel in een nieuw FUT-avontuur, dan wachten je niet alleen nieuwe Icons, maar ook de optie om vriendschappelijke wedstrijden met je FUT-team te spelen, met daarbij eventueel ook de House Rules die we kennen uit FIFA 19. Daarnaast is de interface op verschillende manieren aangepast, wat sommige schermen overzichtelijker en sommige handelingen gestroomlijnder maakt. Zo zit Ultimate Team in FIFA 20 weer net wat beter in elkaar dan in de voorgaande jaren. Of dat genoeg is, moet elke gamer voor zichzelf bepalen.