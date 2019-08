Titel FIFA 20 Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ontwikkelaar EA Sports Uitgever Electronic Arts Releasedatum 27 september 2019

Dat EA Sports op het EA Play-event in Los Angeles, voorafhaand aan de E3, de nieuwe FIFA-game zou gaan onthullen, was te verwachten. Dat de maker zich daarbij voornamelijk richtte op een geheel nieuwe spelmodus zagen we echter niet aankomen, maar het gebeurde echt: de makers vertelden van alles over 'Volta', de nieuwe spelmodus in FIFA 20 die een heel andere kant van de voetbalsport moet belichten, compleet met een heel eigen cultuur. We konden de modus nog niet spelen, maar duidelijk was alvast wel dat zaalvoetbal en diverse varianten ervan terugkeren in FIFA.

Inmiddels zijn we bijna twee maanden verder en hebben we al wél de kans gekregen om zelf vast een stukje van Volta te spelen. EA nodigde Tweakers en een groot aantal e-sporters uit om in Berlijn een dagje te komen spelen. Net als op EA Play bevatte de speelbare demo de optie om een normale wedstrijd met grote ploegen als Liverpool, Manchester City en Real Madrid te spelen, maar nu was dus ook Volta actief. De aanwezigen konden een eigen avatar maken en met een eigen team drie verschillende wedstrijdvariaties uitproberen. Daarnaast deden de ontwikkelaars opnieuw een boekje open over de te verwachten features in de game, met daarbij opnieuw een aantal heel aardig klinkende veranderingen in de gameplay.

Met die veranderingen beginnen we, want dat zijn de aspecten die de meeste spelers mee zullen krijgen. Niet iedereen zal zich immers bezighouden met Volta. Dat bleek ook wel in Berlijn. Waar de meeste journalisten uitgebreid rondkeken in de nieuwe modus, stortten de aanwezige e-sporters zich vooral op de normale potjes. Begrijpelijk, want hun carrières staan of vallen bij de prestaties op de digitale velden, maar het onderstreept nog maar eens dat een modus als Volta de meer competitiegerichte gamers niet zal aanspreken. Zij zullen zich ook in FIFA 20 met name richten op FIFA Ultimate Team. Het goede nieuws was dat EA Sports ook over FUT al het een en ander kon melden. Maar zoals gezegd beginnen we met de gameplay.

Spelers ogen rustiger

Veel van wat er in Berlijn werd gezegd, was een herhaling van wat we op EA Play in juni al hadden gehoord. Toch zagen we enkele duidelijke verschillen, en het meest indrukwekkende daarvan was wat EA met een sexy marketingnaam 'True Player Motion' noemde. Kort gezegd kun je in FIFA 19 zien wanneer een speler een andere keuze maakt met betrekking tot de richting waarin hij wil lopen. Zijn lichaam draait steeds een beetje en de speler loopt erg onrustig. Zo gaat dat niet in het echt. Spelers maken continu nieuwe afwegingen, maar blijven met hun lichaam over het algemeen gericht naar waar de actie zich afspeelt. Niet elke gedachtekronkel betekent een zichtbare verandering in lichaamspositie. Het gevolg is dat spelers in FIFA 20 veel rustiger ogen, en dat is meteen prettig. De game oogt er direct geloofwaardiger door. Grappig, want dit is geen element dat ons eerder in negatieve zin was opgevallen. Het is typisch iets dat je niet meer kunt 'ont-zien' als je het eenmaal door hebt.

Vervolgens demonstreerde EA de nieuwe manier waarop een verdediging zich opstelt. Wat daarbij opvalt is dat de AI-teams een stuk minder compact staan. Er is meer ruimte voor één-tegen-één-duels, en de AI-spelers zullen elkaar minder snel te hulp schieten. Hoe dat uitpakt is nog even de vraag, want het maakte sommige aanvallende situaties opvallend veel makkelijker. EA zal de eerste zijn om aan te geven dat er nog gespeeld wordt met de balans in het spel, dus hier onthouden we ons nog even van een oordeel.

Lager tempo

De twee hierboven genoemde aspecten gaan hand in hand met een algemeen lager tempo in het spel. De gedachte hierachter is dat het tempo in FIFA 19 soms zo hoog lag dat het niet meer op voetbal leek. Spelers hadden niet de tijd om over tactische bewegingen na te denken. Dat moet nu dus anders zijn, en afgaande op wat we dit keer te spelen kregen, klopt die lezing. Ook hier weer een kanttekening: de potjes oogden nu juist weer erg statisch. De nieuwe manier van positie kiezen zorgde in combinatie met het lagere tempo voor een spelverloop dat weliswaar realistischer oogt, maar niet per definitie leuker is. Ook hierbij geldt dat we even afwachten hoe dat in de uiteindelijk game uitpakt. Wij vonden het wat tragere tempo fijn, want het zorgt inderdaad voor meer controle over wat je doet, maar het is wel zaak dat de balans tussen controle en 'saaiheid' in orde blijft. Van die saaiheid was nu overigens nog lang geen sprake. Dat zou ook wat gek zijn na pakweg een uurtje spelen, waarbij de overige speeltijd dus besteed werd aan Volta.