Instagram maakt sturen van DM's via desktop mogelijk

Op Instagram krijgen gebruikers de mogelijkheid om privéberichten te versturen via de webbrowser. Voorheen was het sturen van een direct message alleen mogelijk via de mobiele applicaties van het sociale medium.

Het uitbreiden van de mogelijkheden om privéberichten naar andere gebruikers te sturen werd aangekondigd via een kort Twitter-bericht. Het sturen van direct messages, ofwel DM's, is dus nu mogelijk gemaakt via het web, waardoor het niet langer meer nodig is om dit via de mobiele applicaties te doen.

De webversie van DM's komt meteen wereldwijd beschikbaar; de uitrol startte vrijdag. Het kan echter enige tijd duren voordat alle gebruikers de mogelijkheid hebben om via het web privéberichten naar andere Instagram-gebruikers te sturen. Overigens werd de komst van web-DM's al enige tijd verwacht, aangezien Instagram de functionaliteit aan het testen was.