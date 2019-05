Facebook bevestigt universele chatfunctie voor Messenger, Instagram en WhatsApp

Facebook werkt wel degelijk aan een functie die het mogelijk maakt om onderling te chatten via de drie messagingplatforms van het bedrijf: Messenger, Instagram en WhatsApp. Een Facebook-woordvoerder bevestigde op het ontwikkelaarscongres F8 dat die functionaliteit eraan komt.

Er gingen al lange tijd geruchten dat Facebook werkt aan een universele structuur voor Messenger, WhatsApp en Instagram. Die moet het bijvoorbeeld mogelijk maken om vanuit Facebook een versleuteld bericht naar een WhatsApp-gebruiker te sturen of omgekeerd. Op het ontwikkelaarscongres F8 in San Jose heeft Asha Sharma, hoofd consumentenproducten voor Facebook Messenger, de komst van 'interoperabiliteit' tussen de apps voor het eerst bevestigd.

Tegenover Engadget zei Sharma dat de functie, die zij 'inter-app messaging' noemt, op dezelfde manier zal werken als het voeren van een telefoongesprek. "Ook daarbij hoef je niet te weten bij welke operator de andere persoon zit; je kunt hem of haar gewoon bellen. Idem voor de messagingdiensten van Facebook: het bericht komt straks gewoon aan, ongeacht welke app de ander gebruikt", aldus Sharma.

De interoperabiliteit maakt naar verwachting deel uit van Facebook Project LightSpeed. Dat is een nieuwe versie van de Messenger-app voor smartphones waar het bedrijf momenteel aan werkt. Misschien zit de functionaliteit ook in de desktopversie van Messenger voor Windows en macOS, die Facebook dinsdag aankondigde. Over de verschijningsdata van deze toepassingen, en eventuele updates van Instagram en WhatsApp, is echter nog niets bekend.