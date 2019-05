'Samsung Galaxy Tab S5e heeft ontwerpfout waardoor wifi-signaal kan wegvallen'

De Samsung Galaxy Tab S5e heeft vermoedelijk een ontwerpfout waardoor gebruikers die de tablet horizontaal vasthouden te maken kunnen krijgen met een flink zwakker of geheel wegvallende wifi-verbinding. Dat stelt Samsung-fansite SamMobile.

Volgens SamMobile zit het probleem onderaan de tablet in de linkerhoek, als je de tablet in landscape-modus vasthoudt met de frontcamera aan de linkerkant. In die positie zit de hand van gebruiker doorgaans op deze plek en dat kan het wifi-signaal geheel of gedeeltelijk blokkeren.

Als gebruikers de tablet in portrait gebruiken, speelt dit probleem volgens SamMobile niet. Dat zou te maken hebben met het feit dat de wifi-ontvanger dan aan de bovenkant van de tablet zit, zodat de hand van de gebruiker niet in de weg zit.

Het zou niet altijd om een geheel wegvallend wifi-signaal gaan. SamMobile zegt dat ze bij tests enkel een vijftig procent zwakker signaal zagen, al is dat volgens de website nog altijd voldoende om de prestaties tijdens games of streams aan te tasten. Een softwareoplossing zit er volgens de website niet in en de enige 'oplossing' is de tablet in horizontale positie geheel anders vasthouden of 180 graden draaien zodat de frontcamera aan de rechterkant zit.

Er zouden al gebruikers zijn die hun exemplaren van de Samsung Galaxy Tab S5e op basis van deze problemen hebben teruggestuurd, waarna ze nieuwe exemplaren kregen, waarbij zich precies dezelfde problemen voordeden. Tweakers heeft Samsung Nederland om een reactie gevraagd; een woordvoerder zegt dat dit probleem niet bekend is en dat er ook geen meldingen van zijn binnengekomen.

Samsung heeft de Galaxy Tab S5e in april uitgebracht voor 399 euro. De tablet heeft een 10,5"-oledscherm met een 16:10-verhouding en een resolutie van 2560x1600 pixels. Het apparaat is dunner dan de Tab S4.