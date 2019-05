Blizzard is dit jaar niet aanwezig op Gamescom

Blizzard zal in augustus niet aanwezig zijn op de Gamescom in Keulen. Het bedrijf zegt zich te willen richten op het ontwikkelen van huidige en toekomstige games. Het is de eerste keer sinds de oprichting van het evenement tien jaar geleden dat Blizzard niet aanwezig zal zijn.

Het besluit om niet op de beursvloer van de 2019-editie van Gamescom aanwezig te zijn, maakte Blizzard bekend op zijn site, zonder er een duidelijke reden bij te vermelden. De Amerikaanse game-ontwikkelaar geeft aan in de toekomst wel weer aanwezig te willen zijn in Keulen, al zegt het bedrijf niet wanneer dat zal zijn.

Het is nog onduidelijk of de ontwikkelaar ook de E3 dit jaar overslaat, al heeft Blizzard doorgaans geen of geen grote aanwezigheid op deze Amerikaanse beurs. Dat heeft onder meer met Blizzcon te maken, het jaarlijkse eigen evenement van Blizzard dat begin november plaatsvindt. Bovendien gaf het bedrijf in februari tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers aan dit jaar geen grote releases uit te brengen.

Gamescom is, op het gebied van bezoekers, het grootste game-evenement van de wereld. Vorig jaar trok het evenement in Keulen zo'n 370.000 bezoekers, terwijl de E3 in Los Angeles het met nog geen 70.000 moest doen. Wel zal er nog Blizzard-merchandise te koop zijn in het winkelgedeelte van Gamescom.