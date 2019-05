Blizzard laat spelers hun potjes in Overwatch terugkijken

Blizzard werkt aan een manier voor spelers om games in Overwatch terug te kunnen kijken. Er is een proefperiode gaande op een testserver van Blizzard, maar binnenkort moet de terugkijkfunctionaliteit ook naar consoles komen.

Tekst en uitleg met betrekking tot de nieuwe Replay-feature staat op de website van Overwatch, waarbij Blizzard uitlegt dat potjes uit alle hoeken en standen terug zijn te kijken. Dat is mogelijk bij de laatste tien gespeelde potjes, waarbij het mogelijk is om de gameplay versneld af te spelen of juist te vertragen. Als er een nieuwe game wordt gespeeld, wordt de oudste uit Replay verwijderd.

Toegang tot de nieuwe functionaliteit is te krijgen via de Overwatch Public Test Realm, de testserver van Blizzard voor pc. Volgens de uitgever is Replay handig voor spelers die inzichtelijk willen krijgen hoe ze hun eigen tactiek kunnen verbeteren, om zo beter te worden in de game. Het is overigens ook handig voor spelers die video's willen samenstellen van hun gamesessies. Wanneer Replay naar alle spelers komt is nog niet bekend, maar volgens Blizzard is dit binnenkort.

Blizzard heeft nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd, waaronder zaken omtrent timing in de assault maps. Ook zijn de eigenschappen van sommige hero's iets aangepast.