Fraude via Whatsapp en sms neemt aanzienlijk toe

Het lijkt erop dat er steeds meer slachtoffers zijn van oplichting via Whatsapp en sms in Nederland. Volgens de Fraudehelpdesk is er in de eerste maanden van dit jaar al meer dan 300.000 euro buitgemaakt door criminelen.

Dat meldt De Telegraaf, die de Fraudehelpdesk had verzocht om de cijfers over de eerste maanden van dit jaar op een rijtje te zetten. Daaruit blijkt dat er nu al meer slachtoffers zijn gemaakt dan in het gehele vorige jaar, en ligt het totale schadebedrag inmiddels boven de 300.000 euro. Een woordvoerder van het Cyberteam bij de politie bevestigt desgevraagd aan De Telegraaf dat deze vorm van criminaliteit toeneemt.

Het gaat daarbij dan onder meer om identiteitsdiefstal, waarbij een crimineel bijvoorbeeld de telefoon van familie of vrienden overneemt en dan contactpersonen om geld vraagt. De getroffenen denken dan met een vriend of familielid te maken te hebben, terwijl het geld naar de fraudeurs gaat.

In de eerste maanden van dit jaar kwamen er 975 meldingen van sms-fraude en 781 meldingen van Whatsapp-fraude binnen. Vorig jaar lag het aantal meldingen nog op 303 voor sms en 655 voor Whatsapp. Er wordt al langer gewaarschuwd voor deze vorm van fraude, maar dit lijkt nog weinig resultaat op te leveren.