Fraudehelpdesk ziet geen grote toename van phishing rondom coronavirus

De Fraudehelpdesk ziet voorlopig nog weinig phishingcampagnes voorbij komen rondom het coronavirus. Vaak worden dergelijke actualiteiten aangegrepen om criminele acties uit te voeren, maar nu is dat niet het geval. De politie waarschuwt daar echter wel voor.

De Fraudehelpdesk ziet geen opvallende toename in het aantal binnengekomen phishingberichten rondom het coronavirus, vertelt een woordvoerder aan Tweakers. "Er is eigenlijk maar één mail die we vaker dan normaal zien langskomen, maar meer ook niet." Het gaat daarbij om een e-mail die is verstuurd uit naam van de Rabobank. Daarin staat dat klanten een 'gedesinfecteerde betaalpas' kunnen aanschaffen die hygiënischer en veiliger moet zijn tijdens de ziekte-uitbraak. "Daarnaast zagen we een paar weken geleden wat mails voorbij komen die uit naam van andere bedrijven mondkapjes probeerden te verkopen", zegt de woordvoerder. Ze heeft geen verklaring voor de lage aantallen berichten. Doorgaans worden actualiteiten gebruikt om phishing te versturen.

De Nederlandse politie waarschuwt wel voor die situatie. "Cybercriminelen maken vaak misbruik van de actualiteit om mensen op te lichten", schrijft de politie. Zij zouden wel e-mails en sms'jes zien rondgaan die zogenaamd vanuit overheidsinstanties, bedrijven of werkgevers worden verstuurd. Om hoeveel gevallen het gaat is niet bekend. De politie zegt dat het de laatste dagen een groot aantal webshops uit de lucht heeft gehaald dat bijvoorbeeld mondkapjes aanbood. Daarbij kon worden afgerekend met een link, waardoor betaalgegevens gestolen konden worden. De politie heeft een lijst gepubliceerd met alle webshops die offline zijn gehaald. Daarnaast waarschuwt de politie voor babbeltrucs waarbij vooral ouderen slachtoffer zijn.