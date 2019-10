CCB: dit jaar al een miljoen meldingen van phishing in België

Belgen hebben dit jaar al meer dan een miljoen phishingberichten gemeld. Dat zegt het Cybersecurity Centrum van België. Volgens het CCB werden er in 2018 zo'n 648 duizend meldingen van phishing gedaan. In Nederland zijn soortgelijke ontwikkelingen te zien.

Het CCB startte een bewustwordingscampagne rondom digitale veiligheid, omdat oktober de Maand van de Cybersecurity is. Het centrum deelt om die reden ook enkele cijfers over de huidige verspreiding van phishingberichten. Via het meldpunt van het CCB, dat twee jaar geleden werd opgericht, zijn dit jaar ruim een miljoen meldingen van phishingberichten gedaan. Dat is omgerekend meer dan 3660 meldingen per dag. Het gaat hierbij om de periode van januari tot en met september. Het aantal meldingen stijgt hard. In heel 2018 ontving het CCB in totaal zo'n 648 duizend meldingen. Het gaat hierbij dus om een stijging van ruim vijftig procent, en het jaar is nog niet voorbij.

Het CCB ziet daarnaast dat phishingberichten steeds uitgebreider worden. Voorheen werden dergelijke phishingberichten vooral verspreid via e-mail, en betrof het voornamelijk nepmails van banken. Tegenwoordig worden phishingberichten verstuurd via onder andere WhatsApp, sms, en Facebook Messenger. Ook blijven de berichten niet langer beperkt tot berichten van banken, maar zijn er in België ook phishingberichten van bijvoorbeeld AirBNB en 2dehands in omloop.

De hogere cijfers betekenen niet direct dat er ook meer phishingberichten in omloop zijn. Mogelijk zijn consumenten in het afgelopen jaar bewuster van de gevaren van phishing gaan worden, waardoor ze pogingen eerder doorzien en melden. Wel zien meldpunten in Nederland een soortgelijke ontwikkeling. Een woordvoerder van de Fraudehelpdesk geeft aan dat zij dit jaar zo'n negenduizend meldingen van cybercrime hebben ontvangen. Dat zijn alle vormen van online criminaliteit, zoals phishing, hacken en zogeheten nephelpdesks. Vergeleken met dezelfde periode in 2018 is dit aantal bijna een verdubbeling. Ook Betaalvereniging Nederland meldde vorige week een verdubbeling van het aantal phishing-sms'jes sinds begin dit jaar.

Het CCB vraagt gebruikers om phishingmails via e-mail naar het meldpunt door te sturen voordat ze deze verwijderen. Het technisch team binnen het centrum zet die url's vervolgens op zwarte lijsten die beveiligings- en internetbedrijven kunnen gebruiken. Het CCB blokkeert naar eigen zeggen dagelijks zo'n dertig url's. In 2018 waren dat er nog ongeveer vijf.