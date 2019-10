EvLeaks: Surface-apparaat met twee schermen draait op Windows 10X

De nieuwe Windows-versie die op het komende Surface-apparaat met twee schermen draait heet Windows 10X. Dat stelt telecomjournalist Evan Blass, die eerder op dinsdag foto's van veel nieuwe Surface-producten online zette.

In een korte toelichting op Twitter zegt Blass dat het nieuwe besturingssysteem Windows 10X heet. Dat zou een Windows-versie zijn die is ontworpen voor apparaten met twee schermen en voor apparaten met een vouwbaar scherm. Desktop-apps draaien bij die versie in containers, aldus Blass. Verdere toelichting geeft hij daar niet over, maar het zou kunnen betekenen dat er een vorm van virtualisatie wordt gebruikt.

Er gaan al lange tijd geruchten over de komst van een nieuwe Windows 10-variant. Eerder werd die Windows Lite of Windows Core genoemd. Volgens Blass is de naam dus Windows 10X. Microsoft gaat de nieuwe Windows-variant vermoedelijk woensdag aankondigen op zijn Surface-evenement. Er gaan al lange tijd geruchten over een Surface-apparaat met twee schermen, dat dan getoond zal worden.

Blass heeft eerder op dinsdag al afbeeldingen online gezet van andere Surface-apparaten die aangekondigd zullen worden. Het gaat onder andere om een nieuwe Surface Pro, een variant met ARM-processor en de Surface Laptop 3 in 13"- en 15"-uitvoeringen. Van het apparaat met twee schermen zijn nog geen afbeeldingen verschenen.