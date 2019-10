Windows 10X bevat 'moderne verkenner'

Een intern document van Microsoft toont schermafbeeldingen van Windows 10X, het OS waar de Surface Neo met twee schermen mee uitgerust is. De Windows-variant komt ook naar laptops en bevat een gemoderniseerde verkenner.

Het Windows 10X-document, dat Walking Cat ontdekte maar inmiddels offline is gehaald, spreekt van de aanwezigheid van een 'Modern File Explorer'. Dat verwijst naar een Universal Windows App-versie van de verkenner. UWP's zijn moderne Windows-applicaties in het appx-bestandsformaat die op alle moderne Windows-varianten draaien en onder andere verbeteringen wat betreft updaten en beveiliging bevatten. Niet bekend is welke verbeteringen de nieuwe verkenner precies bevat, maar waarschijnlijk is deze geoptimaliseerd voor bediening via touch, verwacht The Verge.

Het document toont ook het nieuwe Start Menu, dat bij de aankondiging van de Windows Neo al zichtbaar was. Microsoft noemt dit menu de 'Launcher' en legt bij de functie de nadruk op zoeken en het dynamisch weergeven van veelgebruikte apps, bestanden en sites.

Microsoft heeft bij Windows 10X verder de gezichtsherkenning met Windows Hello gestroomlijnd: gebruikers kunnen na de authenticatie meteen de desktopomgeving gebruiken. Daarnaast heeft de ontwikkelaar het Action Center en de quick settings vereenvoudigd om sneller toegang tot de belangrijkste instelling.

Het document maakt tenslotte duidelijk dat Windows 10X niet alleen bedoeld is voor apparaten met twee schermen, zoals de Surface Neo, maar ook voor reguliere laptops.