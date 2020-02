'Windows 10X krijgt dynamische wallpapers'

Microsofts besturingssysteem voor pc's met twee schermen, Windows 10X, krijgt naar verluidt meerdere dynamische wallpapers: achtergrondanimaties voor de desktopomgeving die veranderen naar gelang de plek of het moment van de dag.

Windows Latest beschrijft hoe een achtergrondafbeelding voor Windows 10X met bergen weergaven voor ochtend, middag, avond en nacht heeft en hoe de weergave zich dynamisch aanpast aan regionale tijd, dus ook als een gebruiker van bijvoorbeeld de VS naar Europa reist. De site heeft vernomen dat Microsoft meerdere dynamische achtergronden aan gaat bieden, waaronder met landschappen en stadsgezichten. Er bestaat de mogelijkheid dat derde partijen hun eigen creaties via de Microsoft Store kunnen aanbieden.

Naast verschillende weergaven voor de tijd van de dag, hebben we de achtergronden bijvoorbeeld bewegende wolken, sterren en vogels. De functie is vergelijkbaar met die van macOS: Apples OS kan verschillende versies van dezelfde wallpapers tonen, afhankelijk van het moment van de dag. Windows 10X is Microsofts besturingssysteem voor pc's met twee schermen, zoals Microsofts eigen Surface Neo, maar ook voor reguliere laptops. Het OS verschijnt in de tweede helft van 2020 en bevat onder andere een gemoderniseerde verkenner en een launcher.