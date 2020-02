MIT ontwikkelt vlakke platen met antennes voor beter bereik draadloze signalen

MIT heeft een prototype van een plat oppervlak met antennes ontwikkeld, dat gecombineerd in een wandvullende opstelling draadloze signalen tot tien keer kan versterken. De RFocus-oppervlakken verbruiken volgens MIT weinig energie.

MIT's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, kortweg CSAIL, ontwikkelde de RFocus-oppervlakken bij onderzoek naar betere beamforming dan veel apparaten van tegenwoordig kunnen bieden. De mate waarin apparaten momenteel draadloos signaal kunnen sturen is beperkt omdat radio's klein en goedkoop moeten zijn, aldus de onderzoekers.

RFocus bestaat uit platen met goedkope onderdelen die dienen als een switch voor rf-signalen. Elk onderdeel laat signaal van een ontvanger door of reflecteert dit. Eindpunten sturen telkens metingen van de signaalsterkte naar de softwarecontroller van RFocus. Die gebruikt deze informatie voor een algoritme dat de staat van elke switch bepaalt. De controller kan zo het signaal van een zender focussen richting ontvangers, of deze zich nu aan de ene, of de andere kant van de wand met platen bevinden. Het prototype dat MIT ontwikkelde, bestaat uit drieduizend antennes en kan de gemiddelde signaalsterkte met een factor tien verbeteren, terwijl de capaciteit van de kanalen verdubbelde.

MIT beschrijft de ontwikkeling en prestaties van hun werk in het onderzoek RFocus: Practical Beamforming for Small Devices, waarvan eerder een voorlopige versie verscheen. Volgende maand presenteert CSAIL details van het onderzoek tijdens het Usenix Symposium on Networked Systems Design and Implementation in Santa Clara.