Microsoft onthult Windows 10X en Surface Neo met twee 9"-schermen

Microsoft heeft de Surface Neo onthuld, een dualscreen-apparaat dat een aangepaste versie van Windows 10 draait. De Neo bestaat uit twee lcd's en is in combinatie met een toetsenbordje en stylus te gebruiken.

De Surface Neo heeft geen buigbaar scherm maar bestaat uit twee schermen die met een scharnier aan elkaar bevestigd zijn. Dat scharnier biedt de mogelijkheid de schermen volledig om te klappen. Elk van de twee delen van de Neo is 5,6mm dik. Een laag Gorilla Glass moet de lcd's beschermen. Het gaat om twee 4:3-schermen van 18,3x13,7cm met een oppervlak van 250 vierkante centimeter en een diagonaal van 9", die samen een schermruimte bieden van 18,3x27,4cm met een oppervlak van 500 vierkante centimeter en 13".

De tablet is te combineren met een compact bluetoothtoetsenbord dat op een van de twee schermen te leggen is om het apparaat als laptop met tactiel keyboard te kunnen gebruiken. Daarbij kan het onderliggende scherm als trackpad dienen of als tweede scherm, voor toepassingen als video of voor visuele toetsenbordopties zoals emoji of gifjes. De bevestiging is magnetisch en ook is het toetsenbord magnetisch aan de achterkant weg te stoppen. Verder is er een dunne stylus aanwezig, die is magnetisch aan de achterkant te bevestigen.

De Surface Neo draait een aangepaste versie van Windows die geoptimaliseerd is voor apparaten met twee schermen. Microsoft voorziet een aantal toepassingen die Windows 10X in combinatie met apparaten met twee schermen mogelijk moet maken. Het bedrijf noemt deze postures. Onder andere voorziet Microsoft gebruik voor het maken van notities op het ene scherm te maken terwijl Windows op het andere scherm een ander programma toont. Daarnaast kan het apparaat een leesmodus, laptopstand of staand als een soort all-in-one gebruikt worden.

Ook krijgt de Windows-versie een ander startscherm dat fullscreen op een van de twee lcd's opent en van daaruit toegang biedt tot de zoekfunctie en een overzicht van apps. Geopende programma's zijn eenvoudig van het ene scherm naar het andere te slepen of te openen over beide lcd's. De Surface Neo kan traditionele win32-software draaien in containers, naast Universal Windows Apps en Progressive Web Apps.

Over de hardware maakte het bedrijf nog niet veel bekend. Uit eerdere geruchten kwam naar voren dat de Neo Intel Lakefield-socs gaat bevatten. Die chips bestaan uit een configuratie van krachtige Core- en energiezuinige Atom-cores en hebben een tdp van maximaal 5W.

Microsoft denkt al jaren na over apparaten met twee schermen. Tien jaar geleden verschenen er berichten over de Microsoft Courier, die uiteindelijk nooit verscheen. In navolging van Microsoft zelf komen ook Asus, HP, Lenovo en Dell met vergelijkbare apparaten met Windows 10X, aldus Microsoft. De Surface Neo komt voor het einde van volgend jaar uit, tegen een nog onbekende prijs.