Afbeelding van Surface-toetsenbord met hartjesknop verschijnt online

Er is een afbeelding online verschenen van een nieuw Microsoft-toetsenbord waarop een knop is toegevoegd waarmee de emojibalk in Windows kan worden opgeroepen. Ook is er een afbeelding verschenen van een numpad voor bij het toetsenbord.

De afbeeldingen zijn online gezet door Twitter-gebruiker WalkingCat. Het is niet bekend waar de afbeelding vandaan komt. Op de foto is een Surface-toetsenbord te zien, maar dan zonder de numpad ernaast. WalkingCat laat een tweede foto zien waarop de numpad los te zien is.

Op de foto van het toetsenbord staat rechtsonder een nieuwe knop. Die bevindt zich op de plek waar normaal gesproken de tweede Windows-toets zit. Op de foto is een pictogram te zien waar een vierkant op staat met een hartje erbij. Volgens een handelsmerkaanvraag van Microsoft is dat pictogram bedoeld om de emojibalk tevoorschijn te toveren in Windows. Dat pictogram wordt nu ook al gebruikt in Windows 10X. Ook verscheen het pictogram in een Insider-preview van Windows 10.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft experimenteert met toetsenborden waarbij de rechtse Windows-toets vervangen wordt. Vorig jaar bracht het bedrijf ook al een toetsenbord uit met een fysieke emojiknop. Vooralsnog lijkt dat niet de standaard te worden voor nieuwe Windows-toetsenborden. De licentie die fabrikanten moeten afnemen, is nog niet veranderd en er is nog geen nieuwe licentie aangekondigd voor de nieuwe knoppen.