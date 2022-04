Windows 10 krijgt functie om geanimeerde gifs te zoeken

Een nieuwe testversie van Windows 10 bevat een bijgewerkte emojikiezer met een zoekfunctie voor emoji en geanimeerde gifjes. Microsoft werkt daarnaast de dicteermogelijkheid bij met Voice Typing.

De emoji-kiezer van Windows 10, op te roepen met de toetscombinatie Win + [.], krijgt bij een toekomstige update een semitransparante achtergrond, zoekfunctie voor emoji en ondersteuning voor geanimeerde gifs. Afgaande op het screenshot maakt Microsoft gebruik van Tenor, het zoekplatform voor gifs dat Google in 2018 overnam. Microsoft maakt het klembord eveneens onderdeel van de emojikiezer, hoewel deze ook afzonderlijk blijft op te roepen via Win + V. Sommige gebruikers zullen de vernieuwing ook zien als onderdeel bij het virtuele toetsenbord, aldus Microsoft.

De wijzigingen zitten in buildversie 20206 van Windows 10, die Insiders die het OS in het Dev Channel draaien al binnen kunnen halen. Die kunnen dan ook Voice Typing via het virtuele toetsenbord inschakelen voor tekstinvoer via spraak. In feite gaat het hierbij om de bestaande dictatiefunctie met gewijzigd ontwerp, geoptimaliseerd voor touchscreens en met automatische interpunctie. Microsoft claimt dat er ook verbeteringen aan de back-end zijn doorgevoerd, maar details hierover geeft het bedrijf niet. In welke publieke update de wijzigingen uiteindelijk verschijnen, is niet bekend.