Windows 10-taakbalk krijgt optionele widget met weerbericht en nieuwsoverzicht

Een testversie van Windows 10 voegt een optionele widget toe aan de taakbalk. Deze toont onder andere weersvoorspellingen en een nieuwsoverzicht. Het is nog niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt voor de reguliere versie van Windows 10.

De functie wordt geïntroduceerd in buildversie 21286 van Windows 10, die inmiddels beschikbaar is voor Insiders die het OS in het Dev-kanaal draaien. De taakbalkwidget is op het moment van schrijven alleen beschikbaar voor testgebruikers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en India. Gebruikers moeten daarnaast de nieuwe Microsoft Edge-browser op basis van Chromium geïnstalleerd hebben om de functie te gebruiken.

Het nieuwsoverzicht en de weervoorspellingen worden rechts op de taakbalk getoond. Een preview toont de huidige buitentemperatuur. Wanneer gebruikers op de widget klikken, verschijnt onder andere een overzicht met nieuwsartikelen. Het bedrijf gebruikt hiervoor naar eigen zeggen een netwerk met 4500 verschillende media.

Nieuwsartikelen kunnen binnen de widget beoordeeld worden, waarmee de voorkeuren van gebruikers worden geleerd. Microsoft stelt dat 'tracking door derde partijen en adverteerders beperkt kan worden'. De taakbalkwidget kan ook worden uitgeschakeld. Gebruikers kunnen daarnaast andere widgets in het overzicht weergeven. Een screenshot van Microsoft toont bijvoorbeeld aandeelprijzen en uitslagen van sportwedstrijden.

Verder kunnen gebruikers met testversie 21286 hun opslagapparaten beheren in het instellingenmenu van Windows 10. Daarmee kunnen gebruikers bijvoorbeeld schijfvolumes maken of verwijderen. Ook kunnen commando's in de Windows Subsystem for Linux-functie direct worden uitgevoerd wanneer deze wordt opgestart.